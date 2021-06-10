Марсохід Perseverance розпочинає свою першу наукову місію

Марсохід NASA Perseverance перебуває на Червоній планеті з 18 лютого 2021 року. З того часу марсохід підтримував гвинтокрил Ingenuity у його тестових польотах та тестував власні системи. У червні 2021 року настав час справжньої наукової місії.

Марсохід ще до початку місії провів важливе дослідження, отримавши кисень на Марсі. Також Perseverance записав звук на Марсі та зробив близько 75 тисяч фотографій. 1 червня 2021 року апарат почав рух у напрямку півдня. Там знаходиться дно прадавнього озера, що було розташоване у кратері Єзеро.

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Панорама марсохода Perseverance: дивитись відео онлайн

Наукові цілі марсохода Perseverance

Апарат має дослідити район кратера Єзеро, щоб зрозуміти його геологію та потенціал придатності до життя в минулому. Звісно, що марсохід буде шукати признаки життя в цьому районі.

На дні озера Perseverance зробить забір зразків гірських порід та різноманітних відкладень. Наступна місія до Червоної планети повинна буде забрати ці зразки та надіслати на Землю.

Протягом наступних кількох місяців Perseverance досліджуватиме ділянку дна кратера площею 4 квадратні кілометри. Саме з цього місця будуть зібрані перші зразки з іншої планети для повернення на Землю наступною місією,

– менеджер проєкту Perseverance Дженніфер Троспер.

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Майбутній шлях марсохода / Фото NASA

Наукова місія буде завершена тоді, коли марсохід повернеться на місце посадки. За цей час він подолає близько 5 кілометрів. В ході поїздки буде досліджено два основних "місця інтересу":

"The Crater Floor Fractured Rough" – це дно Єзеро, яке багате на різноманітні гірські породи. “Séítah”, що мовою народу Навахо означає "серед піску" – територія піщаних дюн та шаруватих скель.

В ході місії марсохід буде трішки відхилятися від наміченого маршруту, якщо знайде щось цікаве. Його шлях пролягатиме місцями, які колись, як вважають вчені, знаходилися під водою.

Після завершення першої наукової місії Perseverance відправиться до місця другої наукової кампанії. Воно розташоване на півночі та являє собою гирло річки, яка впадала в озеро, яке марсохід досліджує зараз.

Протягом всього шляху Perseverance буде супроводжувати гелікоптер Ingenuity.