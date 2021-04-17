Проблему з послідовністю команд виявили 9 квітня і зараз команда NASA працює над тим, щоб виправити ситуацію та здійснити запланований політ, який вже двічі перенесли через те, що Ingenuity потребує оновлення прошивки.

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Виявлення проблем та робота над їх виправленнями

Команда Лабораторії реактивного руху NASA зазначила, що команда місії працювала над двома потенційними рішеннями паралельно. Підхід, який привів до успішного тестування обертання на великій швидкості, потребував додавання кількох команд до польотного завдання. Цей підхід був ретельно протестований як на Землі, так і на Марсі, і був виконаний без загрози безпеки для вертольота.

Другий підхід, як вже було відомо раніше, вимагає незначної модифікації та перевстановлення програмного забезпечення, яке керує польотом Ingenuity. Заміна прошивки виявилося найпростішим рішенням виявленої проблеми.

Раніше вертоліт вже провів перевірку лопатей. Вони були розблоковані NASA віддалено, а вертоліт навіть дещо порухав ними – марсохід Perseverance записав все на коротке відео .

Чому політ вертольота Ingenuity відклали

Справа в тому, що модивікація програмного запезпечення вертольота займає чимало часу. Окрім внесення змін їх також потрібно випробувати та відпрацювати, а потім завантажити на вертоліт. Перевірка і тестування вже зайняли кілька днів, а передача й завантаження цих нових файлів займе ще кілька, тож остаточна дата історичного польоту буде повідомлена згодом.