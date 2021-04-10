Розблокування і тестування лопатей вертольота Ingenuity – черговий важливий етап перед тим, як вертоліт спробує здійснити запланований політ. Співробітники NASA заявили, що спершу випробують лопаті на швидкості в 50, а потім – 2400 оборотів в хвилину, перш ніж здійснити спробу зльоту.

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Лопаті несучого гвинта марсіанського вертольота розблоковані і готові до випробувань. Ми вперше на марсіанській поверхні здійснили повільне обертання лопатями.

– написала Лабораторія реактивного руху NASA у твітері.

На анімації нижче нехай і в поганій якості, але все ж видно, що дрон дійсно порухав лопатями – схоже, все проходить, як заплановано.

Підготовка до польоту Ingenuity

Процес підготовки до польоту вертольота проходить повільно і дуже обережно. Ровер Perseverance розміром з автомобіль приземлився всередині кратера Езеро діаметром 45 кілометрів 18 лютого – тоді вертоліт масою 1,8 кг ще був міцно закріплений на дні марсохода в складеному стані. Після скидання кожуха апарат розгорнув дрон, довів заряд батарей вертольота до 100%, вивантажив на поверхню Марса і від'їхав на невелику відстань, давши можливість сонячному світлу досягти вертольота, що живиться від сонячних батарей.

До цього моменту дрон живився від марсохода, а тепер отримує енергію виключно від сонця – вона потрібна не тільки для польотів, але й для обігріву під час холодних марсіанських ночівель (температура опускається до -90° C).



Сонячні панелі марсіанського вертольота Ingenuity / Фото NASA

Ровер Perseverance зараз від'їжджає подалі, в місце під назвою Ван Зіл Оверлук (в честь старшого наукового співробітника Лабораторії реактивного руху Якоба Ван Зіла). Звідти відкриється хороший вид на злітну площадку. Якщо все піде за планом, вертоліт злетить 11 квітня, зробивши перший в історії гвинтовий політ за межами Землі. Камери як самого дрона, так і ровера будуть працювати під час цього невеликого, але історичного, зльоту, тож точно будуть фото, а можливо навіть відео. Якщо все піде вдало, далі Ingenuity зробить уже більш складні польоти за заздалегідь заданими маршрутами.