Марсіанський вертоліт Ingenuity надіслав фото посадкового модуля та парашута Perseverance

Дослідницький вертоліт Ingenuity здійснив 26 політ над Червоною планетою. Відбувся він у річницю першого історичного вильоту апарату.

Під час свого польоту 19 квітня Ingenuity сфотографував парашут і уламки модуля, які допомогли йому і марсоходу Perseverance приземлитися всередині кратера Єзеро на Червоній планеті 18 лютого 2021 року. Останній майже повністю зруйнований ударом.

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Фото з Марса

Команду Ingenuity попросили сфотографувати уламки посадкового модуля Perseverance, щоб допомогти спільному проєкту НАСА і Європейського космічного агентства з повернення зразків з Марса, метою якого є доставка матеріалу, зібраного Perseverance, на Землю.

Perseverance мав найбільш задокументовану посадку на Марс в історії, з камерами, що показують все, від надування парашута до приземлення,

– заявив колишній системний інженер Perseverance Ян Кларк, який зараз займається наступною фазою проєкту Mars Sample Return.



Залишки посадкового модуля і парашута / Фото NASA/JPL-Caltech

Але зображення Ingenuity пропонують зовсім іншу точку зору. Вони або підтвердять, що системи працювали так, як думали вчені, або нададуть інформацію для інженерів, яку можна буде використати для планування повернення зразків з Марса.

У будь-якому випадку, навіть якщо нічого не вдасться дізнатись, то ці фотографії все одно феноменальні й надихають, каже Ян Кларк.



Залишки посадкового модуля і парашута / Фото NASA/JPL-Caltech



Залишки посадкового модуля і парашута / Фото NASA/JPL-Caltech

Під час 159-секундного польоту 19 квітня Ingenuity зробив 10 фотографій корпусу і парашута з різних ракурсів. За словами представників JPL, вертоліт подолав в цілому 360 метрів, пролетівши на висоті 8 метрів.