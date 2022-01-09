Марсіанський вертоліт Ingenuity готується до 19-го польоту і він буде непростим

Невеликий марсіанський гелікоптер Ingenuity перевершив усі очікування, проживши довше обіцяного в найоптимістичніших прогнозах. Апарат вже готується до 19-го польоту, хоча спочатку був розрахований лише на 5, і це буде перша його місія у 2022 році. А ще вона буде непростою, оскільки машина матиме складний зліт.

План 19-го польоту Ingenuity

Політ може відбутися найближчим часом, і він пройде маршрутом від регіону Південна Сеїта, де вертоліт перебуває зараз, через хребет і далі вгору на плато. Іншими словами, він повторює свої попередні кроки, але рухається в протилежному напрямку.

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Ingenuity повертається до того місця, де його спочатку було розгорнуто – до місця посадки марсохода Perseverance.



Заплановане місце посадки Ingenuity / Фото NASA

Новий політ обіцяє бути складним. Як кажуть у NASA, гелікоптер опинився в "безликій піщаній місцевості". З одного боку, це добре, оскільки не потрібно уникати зіткнень із якими-небудь перешкодами. З іншого боку, для системи навігації апарата це справжній виклик.

Її основу складає спрямована вниз камера, за даними, з якої складається карта місцевості. Але зараз ця карта схожа на чисте полотно, і навігаційній платформі доведеться дуже постаратися, щоб виявити на картинці якісь відмінні риси, здатні служити орієнтиром. На кінцевому етапі 18-го польоту Ingenuity це викликало деякі складнощі.

За розрахунками інженерів NASA, 19-й політ триватиме близько 100 секунд. Рухаючись зі швидкістю близько 1 м/с, гелікоптер підніметься на висоту 10 метрів і пролетить 63 метри, роблячи знімки під час руху.

Нагадаємо, що головним завданням Perseverance є пошук ознак життя на Марсі. Кращого місця, ніж річище стародавньої річки немає, оскільки саме там можна знайти біосигнатури, або інші маркери, які свідчитимуть, що колись на Марсі існувало життя.