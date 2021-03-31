NASA розгорнуло марсіанський вертоліт під ровером та підготувало його до висадки

Марсохід NASA Perseverance повільно, але впевнено готується до розгортання першого вертольота на Марсі паралельно з оглядом оточуючих каменів Червоної планети. У березні був скинутий захисний кожух, потім визначилися з місцем льотної зони, а тепер апарат Ingenuity повністю розгорнутий і готовий до висадки.

С пеціально розроблений вертоліт Ingenuity повинен продемонструвати можливість здійснення польотів в розрідженій атмосфері Марса. Якщо він виконає завдання успішно, вже в наступних місіях ми зможемо побачити більш технологічні літальні апарати, які виконуватимуть завдання з вивчення Червоної планети.

Цікаво Вертоліт Ingenuity готується до першого польоту на Марсі

Зазначимо, що досі жоден літальний апарат такого типу ніколи не здійснював польоти за межами Землі.

Ми на фінішній прямій. Марсіанський вертоліт опустив всі чотири опори й готовий приземлитися на поверхню Марса. Коли він буде повністю готовий, Perseverance повільно опустить його на поверхню,

– повідомили фахівці Лабораторії реактивного руху NASA.



Гелікоптер Ingenuity розгорнутий під марсоходом Perseverance / Фото NASA

Коли відбудеться перший політ Ingenuity

Перший пробний політ вертольота Ingenuity відбудеться не раніше 8 квітня. Все що потрібно від вертольота – успішно піднятися вгору. Вже в такому випадку вся місія одразу буде вважатися успіхом. Під час першого запуску вертоліт підніметься на висоту близько трьох метрів, зависне над поверхнею протягом 30 секунд, зробить оборот навколо своєї осі на місці, а потім приземлиться. Весь процес буде проходити в автоматичному режимі за програмою, яку інженери NASA відправлять на бортовий комп'ютер вертольота за день до польоту.

Ingenuity має 0,5-мегапіксельну камера, яка у ході всього польоту буде робити по 30 фотографій в секунду (тобто запише відео). На вертольоті також встановлена ​​більш якісна 13-мегапіксельна камера, спрямована в бік горизонту. Вона буде проводити зйомку оточення, коли вертоліт опиниться у повітрі. У свою чергу оснащений декількома камерами марсохід буде вести зйомку польоту марсіанського вертольота з поверхні Червоної планети. Потім всі фотографії будуть відправлені на Землю.