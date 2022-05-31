Марсіанський дрон Ingenuity здійснив рекордний по дальності та швидкості політ

Роботизований гелікоптер Ingenuity, який прибув на Марс у 2021 році, надіслав чорно-білі кадри, зроблені навігаційною камерою під час 25-го польоту над поверхнею планети. Відео зареєструвало рекорд апарату – він відійшов від точки старту на 704 метри, рухаючись зі швидкістю 5,5 метра за секунду.

Перший кадр надісланого відеокліпу починається з першої секунди польоту. Піднявшись на висоту 10 метрів, вертоліт прямує на південний захід, набираючи максимальну швидкість менш ніж за три секунди.

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Спочатку апарат проноситься над піщаною дюною, потім починається кам'яниста пустеля. Нарешті, внизу з'являється відносно рівна ділянка, на яку можна приземлитися. Політ тривав 161,3 секунди, але відео було прискорено приблизно в п'ять разів, до 35 секунд.

Під час рекордного польоту спрямована вниз камера Ingenuity показала нам захоплюючі види того, що означає парити в 33 футах (10 метрів) над поверхнею на швидкості 12 миль на годину (19 км/год),

– сказав Тедді Цанетос з Лабораторії реактивного руху NASA

Навігаційна камера запрограмована на те, щоб відключатися за метр від поверхні. Це дозволяє захистити її від пилу при посадці. Сам політ виконується в автономному режимі: інженери Лабораторії планують їх і надсилають команди на Марс, а під час польоту бортові системи – навігаційна камера, модуль вимірювання інерції та лазерний далекомір – надсилають дані в режимі реального часу в комп'ютер Ingenuity, який пілотує вертоліт. Це дозволяє апарату реагувати зміни ландшафту, виконуючи свої завдання.

Відео рекордного польоту Ingenuity: дивіться відео

Нещодавно з Ingenuity було втрачено зв'язок, коли вертоліт увійшов до режиму енергозбереження. Зарядивши шість своїх літій-іонних батарей від сонячної енергії, він знову готовий до роботи. У центрі управління вже розробляють йому нову місію.

Рік тому у марсіанського дрону виникли проблеми з навігаційною системою – під час шостого польоту в атмосфері Марса на 54 секунді одна з камер передала неправильну інформацію до системи навігації. В результаті апарат прискорився та небезпечно нахилився на висоті 10 метрів. Неполадка розкрила проблему міток часу, яку потім зуміли усунути інженери.

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Зараз Ingenuity використовується як розвідник перед черговим циклом активності Perseverance – марсохід досліджує стародавню дельту пересохлої річки, де ведуться пошуки потенційних слідів життя. Нещодавно міні-коптер навіть зробив цінні знімки відпрацьованої посадкової системи Perseverance, що дозволить вченим планувати майбутні місії. Проте він зберігає активність набагато довше за передбачений термін, а природні явища на кшталт пилових бур позначаються на його працездатності.