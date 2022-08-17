Дослідження показали, що доза радіації, яку отримають марсіанські астронавти, буде жахливою

Нове дослідження вчених, яке поки не рецензоване, показує, що астронавти, які полетять на Марс в рамках пілотованої місії, швидше за все, зіткнуться з руйнівними рівнями радіації, навіть якщо вдягнуть захисні костюми.

Вплив іонізуючого випромінювання на здоров’я астронавтів є одним із головних питань при плануванні місій екіпажу на Марс. Судячи з усього, Ілону Маску доведеться серйозно корегувати свої плани з колонізації Червоної Планети. Астронавти протягом тривалого періоду будуть піддаватися впливу заряджених частинок галактичного та сонячного походження.

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Подорож в один кінець

Щоб реалістично оцінити, з якою кількістю радіації зіткнуться астронавти, вчені заснували своє дослідження на 1000-денній місії з екіпажем — 600 днів у дорозі, 400 днів на поверхні Марса.

За допомогою комп'ютера вони змоделювали відповідні умови. Особливістю цього експерименту є те, вчені відправили до віртуального космосу симуляцію і чоловічого, і жіночого тіла, тоді як більшість попередніх досліджень концентрувалась лише на анатомії першого.

До речі, лише у 2022 році вчені вперше відправили

Віртуальні моделі "закидали" симульованим космічним випромінюванням, у тому числі спричиненим сонячними спалахами.

При цьому дослідники застосували спеціальне програмне забезпечення для відстеження частинок, яке зазвичай використовується в дослідженнях на прискорювачах елементарних частинок, таких як Великий адронний колайдер.

Модель також враховувала умову з алюмінієвим екрануванням і без нього.

Результати

в реальний космос тестові манекени призначені для симуляції жіночих тіл. Таким чином перевіряють вплив радіації на організм, готуючись до відправлення першої жінки на Місяць у рамках запланованої серії космічних польотів Artemis.

Вчені дійшли висновку, що таку подорож не можна назвати безпечною. Вивчивши вплив 1000-денної місії на понад 40 цифрових моделей частин тіла та органів, дослідники встановили, що більшість досліджених окремих органів містили рівень радіації понад один зіверт. Для того, щоб зрозуміти, наскільки це багато, зазначимо, що більшість космічних агентств у всьому світі передбачають, що жоден астронавт не повинен піддаватися впливу радіації понад один зіверт протягом усієї своєї кар’єри, тоді як NASA стверджує, що максимальний рівень має бути 0,6 зіверта. Таким чином лише одна місія піддає марсіанських астронавтів та астронавток більшому ризику, ніж усі польоти в космос, які здійснюють інші за все життя.

Оскільки дослідження ще не було рецензовано, ці дані поки що не можна приймати за правду. Однак якщо все підтвердиться, людству доведеться шукати нові методи захисту.