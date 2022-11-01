Найкраще місце для життя на Марсі – печери: вчені вже шукають найкращі варіанти для астронавтів

Команда дослідників з Геологічного товариства Америки (GSA) визначила дев'ять найбільш придатних для життя печер на поверхні Марса. Вони можуть надати майбутнім дослідникам такий необхідний захист від суворого середовища поверхні планети.

Червона планета – вороже місце: температура може опускатися до мінус 100 градусів за Цельсієм, атмосфера неймовірно розріджена, озоновий шар відсутній, а це означає, що сонячна радіація також є екстремальною. І це не кажучи вже про цілком реальний ризик потрапити під масивний метеоритний дощ.

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Тож, ймовірно, найкраще місце для проживання на Марсі – під землею. Саме тому печери є одним з очевидних варіантів для обладнання бази чи розгортання поста для астронавтів.

Вчені шукають печери

Дослідники звузили свій список гарячих марсіанських об'єктів нерухомості, почавши з "Глобального каталогу печер-кандидатів" на Марсі, величезної колекції з понад 1000 печер, виявлених апаратами NASA Mars Odyssey і Mars Reconnaissance Orbiter, в яких потенційно могли б розміститися люди-астронавти.

Вони скоротили список до найкращих варіантів, знайшовши ті, що знаходяться в межах 96 кілометрів від потенційного місця посадки і нижче приблизно 1 кілометра висоти, що може дати спусковим апаратам більше часу, коли вони переживуть свої "сім хвилин жаху" під час подорожі вниз до поверхні.

У Марса достатньо атмосфери, щоб ви не могли її скидати з рахунків, але недостатньо, щоб насправді дати вам значну кількість повітряного гальмування. Вам потрібно "достатньо місця між тим, коли ви потрапите у верхні шари атмосфери і тим, де ви повинні приземлитися,

– сказала Ніколь Бардабеліас, вчений-геолог з Університету Арізони.

Ідеальні кандидати

В результаті вчені отримали 139 кандидатів, які відповідали їхнім критеріям. Ці печери додатково проаналізували, щоб переконатися, що вони ширяться під землею. Найбільший з дев'яти провідних кандидатів має отвір розміром з ціле футбольне поле, що є спокусливою перспективою для майбутніх космічних мандрівників.

Поки що ровери NASA, на жаль, не наблизилися до жодного з цих кандидатів, а це означає, що ми не зможемо зазирнути на поверхню ще досить довго.

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До речі, в NASA хочуть змінити спосіб висадки обладнання на Марс. Зараз для цього використовується спеціальна система "Небесний кран", її можуть замінити на спеціальну захищену оболонку схожу на обернену піраміду. Відтак, якщо тестові зразки виправдають себе, вже зовсім скоро марсіанські ровери можуть просто жбурляти в Червону планету.