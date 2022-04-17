Марсіанські колоністи будуть самі створювати паливо, приймаючи душ: нова розробка

Технологія іспанської компанії Tekniker допоможе автономному існуванню людей на Червоній планеті. Мова про новий спосіб виробництва палива.

Довготривале перебування на іншій планеті – завдання не з простих. Якщо люди одного дня все-таки зможуть колонізувати Марс, з'явиться необхідність максимально освоїти місцеві ресурси для забезпечення основних потреб — постачання з Землі буде занадто дорогим і довгим, а тому його потрібно мінімізувати.

Цікаво У квітні земляни побачать частковий парад планет, але він є передвісником чогось більшого

Що пропонують учені

Tekniker розробила систему, яка використовує сонячну енергію для перетворення стічних вод в паливо.

Фотоелектрохімічна система вироблятиме метан, монооксид вуглецю або спирти за допомогою високоефективних каталітичних матеріалів.

Для цього будуть використовуватися каналізаційні відходи та CO 2 , якого неймовірно багато в атмосфері Марса.

, якого неймовірно багато в атмосфері Марса. Потім вуглеводні перетворюються в ракетне паливо.

При цьому вода буде очищатися і може бути використана повторно.

Воду, необхідну для життєдіяльності станції, передбачається добувати з крижаних шапок Марса і регіонів з вічною мерзлотою під поверхнею.

У деяких місцях навколо полюсів водяний лід був виявлений всього на 30 сантиметрах нижче поверхні, що робить його цілком доступним.

Результати цієї діяльності допоможуть ЄКА зробити цінний внесок у виробництво палива на Марсі або для живлення віддалених об'єктів, таких як наземні станції на Землі. Це також потенційно може зробити внесок у декарбонізацію нашої власної атмосфери,

– каже Жан-Крістоф Бертон, технічний співробітник проєкт ЄКА в Європейському центрі космічних операцій у Німеччині.

Проєкт представили на відкритому конкурсі Європейського космічного агентства, яке шукає нові перспективні ідеї для використання в космосі. Запропонована система є однією з багатьох технологій, які дозволять астронавтам жити й працювати на Марсі тривалий час. Такі, наприклад, передбачають використання місцевого реголіту для будівництва бази, яка захистить від радіації; є також плани з вирощування їжі або створення газоподібного кисню з марсіанської атмосфери.