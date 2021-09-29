Про переривання зв'язку повідомили на сайті NASA. Звісно, що це становитиме значної загрози для місій, адже така ситуація очікувана та повторюється регулярно. Річ у тім, що Марс, рухаючись своєю орбітою, опинився по іншу сторону від Сонця відносно Землі. Така орбітальна позиція називається сполученням. Триватиме перерва у зв'язку з 2 по 16 жовтня 2021 року.
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Взаємне розташування Марса та Землі відносно Сонця в період сполучення / Фото NASA
Чи становить сполучення загрозу для космічних апаратів
Значної загрози для космічних апаратів не передбачається.
Оператори, які керують дослідницькими машинами, підготують та відправлять апаратам пакети команд, якими ті будуть керуватися протягом двотижневої перерви у зв'язку.
Все ж частину інформації можна передати навіть під час сполучення, але ця інформація буде пошкоджена та дійде до Землі фрагментованою.
Та завжди існує ризик того, що після відновлення зв'язку апарат не зможе зорієнтувати антену на Землю.
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Що таке сполучення: дивитись відео
Які саме дослідницькі апарати опинилися без зв'язку
Без зв'язку опинилися 7 апаратів NASA, 2 апарати Європейського космічного агентства (ESA), 2 апарати Китайського національного космічного управління (CNSA), 1 дослідницький зонд Космічного агентства Об'єднаних Арабських Еміратів (UAESA), та 1 зонд Індійської організації космічних досліджень (ISRO):
- Марсохід NASA Perseverance буде фіксувати різноманітні явища на Червоній планеті в автоматичному режимі: фотографувати "пилових дияволів", записувати звуки, досліджувати погоду.
- Перший марсіанський гвинтокрил Ingenuity буде перебувати за 175 метрів від марсохода Perseverance. Апарат не буде рухатися з місця та щотижня відправлятиме марсоходу дані про своє "самопочуття".
- Марсохід Curiosity, як і його побратим Perseverance, буде шукати камерами "пилових дияволів" та досліджувати погоду. Також апарат проводитиме заміри радіаційного фону.
- Нерухома дослідницька станція InSight продовжить фіксувати "марсотруси" за допомогою сейсмометра.
- Орбітальні апарати NASA, Mars Odyssey, Mars Reconnaissance Orbiter, та MAVEN, будуть продовжувати свої наукові місії.
- Орбітальні апарати ESA, Mars Express та Trace Gas Orbiter, ймовірно, будуть працювати аналогічно американським орбітальним апаратам.
- Марсохід Китаю Zhurong, ймовірно, теж зупинить будь-який рух. Чи буде апарат проводити дослідження в автоматичному режимі – невідомо.
- Китайський апарат Tianwen-1 продовжить наукову місію на орбіті навколо Марса.
- Автоматична міжпланетна станція UAESA "Аль-Амаль" продовжить дослідження.
- Індійський зонд Mangalyaan також продовжуватиме свою роботу в автоматичному режимі.