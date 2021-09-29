Про переривання зв'язку повідомили на сайті NASA. Звісно, що це становитиме значної загрози для місій, адже така ситуація очікувана та повторюється регулярно. Річ у тім, що Марс, рухаючись своєю орбітою, опинився по іншу сторону від Сонця відносно Землі. Така орбітальна позиція називається сполученням. Триватиме перерва у зв'язку з 2 по 16 жовтня 2021 року.

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Взаємне розташування Марса та Землі відносно Сонця в період сполучення / Фото NASA

Чи становить сполучення загрозу для космічних апаратів

Значної загрози для космічних апаратів не передбачається.

Оператори, які керують дослідницькими машинами, підготують та відправлять апаратам пакети команд, якими ті будуть керуватися протягом двотижневої перерви у зв'язку.

Все ж частину інформації можна передати навіть під час сполучення, але ця інформація буде пошкоджена та дійде до Землі фрагментованою.

Та завжди існує ризик того, що після відновлення зв'язку апарат не зможе зорієнтувати антену на Землю.

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Що таке сполучення: дивитись відео

Які саме дослідницькі апарати опинилися без зв'язку

Без зв'язку опинилися 7 апаратів NASA, 2 апарати Європейського космічного агентства (ESA), 2 апарати Китайського національного космічного управління (CNSA), 1 дослідницький зонд Космічного агентства Об'єднаних Арабських Еміратів (UAESA), та 1 зонд Індійської організації космічних досліджень (ISRO):