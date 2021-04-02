Сильні поштовхи з магнітудою 3,3 і 3,1 були зафіксовані в районі Скам'янілості Цербера минулого місяця, але про це космічне агентство повідомило лище зараз.

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Чому це важлива та корисна інформація

Космічний апарат InSight перебуває на поверхні Марса з 2018 року і на початку своєї місії він вже фіксував два випадки значного марсотрусу в тому ж районі з магнітудою 3,6 і 3,5. Нові поштовхи є додатковим доказом того, що цей район схильний до сейсмічної активності.

Насправді за час перебування на Марсі зонд зареєстрував понад 500 випадків сейсмічної активності, але чотири вищезазначені випадки становлять особливий інтерес для вчених через те, що показник їх магнітуди чималий.

За словами вченого Таїчі Кавамури з Паризького інституту фізики Землі (Institut de Physique du Globe de Paris – Université de Paris), у ході місії спостерігалися два типи марсотрусів – схожих на земні, і подібні до тих, що відбувається на Місяці. Він зазначив, що чотири найбільших сейсмічних поштовхи були особливо цікаві тим, що вони більше схожі на земні.