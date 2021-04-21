Архітектурне проєктування самодостатнього та стійкого міста на Марсі здійснила ABIBOO Studios. Ця робота була завершена у відповідь на конкурс, проведений Марсовим товариством і розроблений мережею SONet.

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Дизайн ABIBOO включає 5 міст, столицею яких є Нюва. Кожне з них вміщує від 200 000 до 250 000 людей і дотримується тієї ж міської стратегії. Наприклад, місто Абалос розташоване на північному полюсі, щоб забезпечити доступ до льоду, тоді як місто Маринери розташоване в найширшому каньйоні Сонячної системи. Цю гнучку та масштабовану модель ABIBOO Studios можна легко застосувати до багатьох інших марсіанських поверхонь.

Земні умови на Марсі

Якщо міста будуватимуть згідно з розробленим проєктом, цим піонерам-колонізаторам не доведеться відмовлятися від багатьох земних зручностей.

Нюва та інші марсіанські міста матимуть житлові райони, офісні приміщення та штучні парки, а також зелені зони для людей, пов’язані з будинком.



На Марсі створять земні умови / Фото abiboo

Будівлі не такі як на Землі

Ці унікальні конструкції побудують на схилі марсіанських скель. Засновник ABIBOO Studios Альфредо Муньос каже, що будівлі захищатимуть жителів від суворого марсіанського середовища, зокрема від радіації та можливих метеоритів, водночас забезпечуючи непрямий доступ сонячного проміння та вирішуючи різницю атмосферного тиску між внутрішньою та зовнішньою сторонами.

Якби ми будували будівлі як на землі, вони б, як правило, вибухали від тиску. Сонячне та гамма-випромінювання на Марсі змусили нас будувати простори, які не піддаються безпосередньому небу,

– пояснює Муньос.



Міста на Марсі збудують на схилі скель / Фото abiboo

Вертикальне місто

Крута місцевість дає можливість створити вертикальне місто Нюва всередині скелі, в якій прокладуть тунелі та встановлять макробудівлі – модулі із житловим та робочим середовищами. Усі вони будуть пов’язані між собою тривимірною мережею тунелів.



Житлові умови на Марсі / Фото abiboo

Модулі мають трубчасту форму 10 метрів у діаметрі та 60 метрів довжини. Усі вони містять зелені зони та міські сади з тваринами та водоймами, призначені для забезпечення фізичного благополуччя. Також всередині будуть приміщення для мистецтва, щоб створити емоційний зв’язок зі Землею.



У модулях будуть парки та сади / Фото abiboo

Адміністративні будівлі

У долині розміщуються лікарні, школи та університети, спортивні та культурні установи, а також торгові площі та залізничні станції, що взаємодіють із космічним шатлом.



Адмінбудівлі розташують в долині / Фото abiboo

Повітря, вода та їжа

Людські поселення на Марсі також вимагають споруд для виконання основних функцій з виробництва повітря, води та їжі. У Нюві та прилеглих містах всі архітектурні споруди включають додаткові аспекти безпеки для регулювання внутрішнього атмосферного тиску та пропонують зони притулку для надзвичайних ситуацій. В якості заходів охорони здоров'я на кожному вході макробудівлі встановлені повітряні душі для очищення та стерилізації.



Забезпечать усі умови для життєдіяльності людини / Фото abiboo

Їжу вирощуватимуть у сільськогосподарських модулях із збагаченим СО2. Усі оперативні завдання на цих об'єктах будуть автоматизовані. Щоб підвищити ефективність посівів, експертна команда астробіологів SONet обрала гідропонну систему, яка потребує менше води та простору, ніж інші методи, засновані на надземних посівах.



Сільськогосподарські модулі / Фото abiboo

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Логістика

Макробудівлі з’єднають високошвидкісними ліфтами .

. Крім того, система автобусів та легких поїздів забезпечуватиме внутрішньоміський горизонтальний транспорт.

забезпечуватиме внутрішньоміський горизонтальний транспорт. Усі перевезення в межах міста здійснюватиметься в приміщеннях під тиском на електромобілях .

. Мобільність між різними марсіанськими містами вирішуватиметься за допомогою автобусів або поїздів, які їдуть по твердих дорогах.



Передбачили логістику між містами / Фото abiboo