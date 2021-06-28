NASA хоче відправити на Марс великий дослідницький вертоліт

Національне управління з повітроплавання і дослідження космічного простору США (NASA) розглядає можливість створення марсіанського вертольота другого покоління. Апарат відправлять на Марс, де він зможе досліджувати Червону планету у її розрідженій атмосфері.

До такого рішення у NASA прийшли після успіху апарату Ingenuity, який зараз перебуває на Марсі разом з ровером Perseverance. Невеликий вертоліт обладнаний одним несучим гвинтом з парою лопатей діаметром 1,2 метра та загальною масою близько 1,8 кілограма.

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Варто зазначити, що Ingenuity виконав значно більше ніж на нього покладали фахівці NASA на початку місії. Апарат досі справно працює, однак він не призначений для наукових досліджень, а виключно для демонстрації можливості польоту в марсіанській атмосфері.

Великий вертоліт на Марсі

Завдяки успіху Ingenuity, який довів, що польоти у розрідженій марсіанській атмосфері можливі, NASA планує відправити на Червону планету більший апарат для досліджень. Літальний апарат наступного покоління зараз фігурує під назвою Mars Science Helicopter. Відповідно до попередньої концепцією, ця машина буде набагато більшою та важчою від Ingenuity.

Зокрема, маса нового вертольота може скласти близько 30 кілограмів ;

; Машина зможе нести на борту до 5 кілограмів різної наукової апаратури;

різної наукової апаратури; Конструкція передбачає наявність шести несучих гвинтів, а дальність польоту в рамках однієї місії буде досягати 10 кілометрів.

Поки не ясно в які терміни можуть бути виконані роботи зі створення Mars Science Helicopter. Крім того, фахівцям NASA лише належить визначити наукові завдання для машини. Очікується, зокрема, що вертоліт зможе досліджувати області, до яких не можуть дістатися марсоходи.