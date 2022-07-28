Очевидно, що місія маленького, але амбітного квадрокоптера Ingenuity зазнала приголомшливого успіху. Нагадаємо, що компаньйон марсохода Perseverance спочатку мав одне єдине завдання – пережити посадку на Червону планету.

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Ingenuity успішно виконав цю місію, а 19 квітня 2021 року вертоліт здійснив свій перший випробувальний політ на Марсі. Досі цей космічний квадрокоптер став повноцінним інструментом для дослідження, який допомагає прокладати маршрут для марсохода.



Марсохід Ingenuity / Фото 24 каналу

Очікувано, що у NASA прийняли рішення застосовувати схожі зонди-вертольоти у майбутніх місіях. Так, наприклад, такі вертольоти планують використати і для повернення зібраних зразків марсіанського ґрунту на Землю.

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Для чого застосують космічні вертольоти на Марсі

У NASA повідомили, що запуски двох міні-вертольотів заплановані на осінь 2027 року та літо 2028 року. Очікується, що вони завантажать зразки гірських порід та ґрунту з Марса на спеціальну ракету, яка поверне їх на Землю у 2033 році. Гелікоптери будуть оснащені спеціальними колесами та важелями для захоплення, а важитимуть вони близько 1,8 кілограма.

Попереднє проектування міні-вертольотів розпочнеться у жовтні 2022 року. Етап триватиме близько 12 місяців, його результатом стане створення інженерних прототипів двох моделей для подальшого складання.