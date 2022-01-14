"Марс атакує": автоматичний апарат на Червоній планеті опинився в небезпеці

Марс – це планета, яка досліджена дуже добре у порівнянні з іншими планетами Сонячної системи. Й ці дослідження не припиняються, адже колись нога людини повинна ступити на поверхню цього космічного тіла.

Червону планету досліджують з космосу автоматичні міжпланетні станції, а поверхнею ж їздять три марсоходи: два американські та один китайський. Про ці апарати чули більшість, а от про стаціонарну дослідницьку платформу NASA InSight – ні. Цей апарат не може рухатися, але його дослідження точно не менш важливі, адже дозволяють нам "зазирнути" у глибину Марсу та навіть фіксувати марсотруси.

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Зонд NASA InSight посипає себе піском: дивіться відео

Пилова буря та небезпека для InSight

Апарат InSight працює завдяки сонячним панелям, які перетворюють світло від Сонця на енергію. Проте ще раніше у зонда виявили проблеми – він отримував все менше енергії від світила, адже його сонячні панелі вкрилися тонким прошарком пилу. Через це довелося вимкнути деякі прилади й була здійснена контрінтуїтивна спроба почистити панелі від пилу, посипавши їх ґрунтом.

Команді спеціалістів на Землі вдалося подовжити термін роботи апарату й завдяки цьому NASA продовжило фінансування програми до кінця 2022 року. Та тепер знову виникає питання, чи зможе InSight пережити цей рік й продовжувати дослідження. Річ у тому, що у регіоні, де розташований апарат розпочалася локальна пилова буря. Це спричиняє зменшення кількості сонячного світла, яке потрапляє на сонячні панелі та, звісно, ще забруднює ці панелі пилом.

7 січня 2022 року InSight був переведений у "безпечний режим" з метою економії енергії. 10 січня команда місії встановила контакт із зондом й виявила, що його енергетична потужність стабільна. Проте не слід забувати про марсохід Opportunity, причиною смерті якого стала якраз пилова буря (правда, значно більших масштабів), яка вкрила сонячні панелі апарату прошарком пилу і той, ймовірно, не зміг більше отримувати енергію.

Спеціалісти місії говорять, що з високою ймовірністю InSight зможе пережити цю бурю і вже наступного тижня апарат можна буде виводити з "безпечного режиму" та продовжувати роботу. Що ж, сподіваємося на краще та бажаємо команді апарату та самому зонду InSight успіху!