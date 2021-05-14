20 фактів з життя мільярдера та власника Facebook Марка Цукерберга

Засновнику Facebook Марку Цукербергу 14 травня виповнилося 37 років. Він мільярдер, інноватор та просто людина, яка змінила світ. А ще Марк філантроп, не схильний демонструвати своє багатство і в той же час витрачає мільйони доларів на власну безпеку. Техно 24 зібрав разом деякі факти з життя та діяльності незмінного директора Facebook.
Марк народився 14 травня 1984 року у місті Уайт-Плейнс штату Нью-Йорк в родині лікарів. У 10 років батько подарував йому перший комп'ютер, а в 22 роки Цукерберг молодший став наймолодшим мільярдером.
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Цікаві факти з життя Марка Цукерберга, про які ви могли не знати
- Інтерес до програмування у Марка з дитинства. Свій перший авторський проєкт він зробив в 11 років. Це був месенджер під назвою ZuckNet, що повідомляв його батькові-стоматологу про візити пацієнтів.
- Улюблена цитата Цукерберга авторства Пікассо: "Все слід спрощувати доти, поки це можливо, але не більше".
- У Марка спільний бізнес з Ілоною Маском і Ештоном Кутчером – у 2012 році всі вони вклалися в Vicarious, проєкт з вивчення неокортексу людського мозку з метою переведення його функцій в комп'ютерний код.
- Свою майбутню дружину Марк вперше побачив у черзі в туалет. Справа була на студентській вечірці.
"Марк виглядав як справжній ботанік – в руках у нього був пивний келих з жартівливим написом, зрозумілим лише айтішникам", – пізніше згадувала Прісцилла Чан.
- Цукерберг, як відомо, носить непомітні прості речі – футболки, кофти, джинси. Однак на них не економить: ті ж футболки коштують в середньому 500 доларів.
- Навчання у Гарвардському коледжі Цукерберг не завершив. Він покинув його аби займатися проєктом thefacebook.
- Марк – на правах головного – зробив так, що його аккаунт в Facebook не можна заблокувати.
- У 2011 році Цукерберг вирішив стати вегетаріанцем, з одним "але" – їсти м'ясо тільки убитих особисто ним тварин. Слова він підкріпив діями: позбавляв життя свиней, кіз, і більш того, подавав м'ясо своїх жертв гостям. Глава Twitter Джек Дорсі розповідав, як Марк при ньому вбив козу, а потім пригощав друзів стравами з неї.
- Цукерберг, за підрахунками журналістів, заробляє за годину більше ніж 1,7 мільйона доларів. Статки Цукерберга (за даними Forbes на серпень 2020 року) перевищили 100 мільярдів доларів.
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- Улюблений серіал Цукерберга – "Західне крило", який йшов в ефірі NBC у першій половині нульових. Саме творець "Крила" Аарон Соркін потім зняв фільм "Соціальна мережа" – про становлення Facebook. Марк загалом схвалив фільм лише додавши, що реальність була не настільки яскравою, як на екрані. "Ми просто сиділи і шість років писали код", – сказав він.
- Цукерберг не розрізняє деякі кольори (червоний і зелений). З цієї причини логотип Facebook синього кольору.
- Навчаючись у школі, Марк разом з приятелем Адамом ДіАнжело написав програму Synapse Media Player – плеєр, здатний визначати музичні пристрасті користувача і формувати плейлисти під його смак. У підсумку до хлопців звернулися з Microsoft з пропозицією купити Synapse Media Player за 950 тисяч доларів. Було поставлено умову: після школи Марк і Адам підуть працювати до них. У Цукерберга були інші плани, він хотів продовжити навчання, тому від пропозиції Microsoft відмовився.
- Безпека Цукерберга з року в рік обходиться все дорожче. За останні роки витрати на це виросли в кілька разів і складають загалом більше ніж 23 мільйони доларів на рік.
- У лютому 2019 року Цукерберг за добу розбагатів на 6,2 мільярда доларів. Сталося це після публікації річного звіту Facebook.
- Перше слово, яке сказала дочка Марка, було "Біст". Так звуть собаку Марка, угорську вівчарку, яка є повноцінним членом сім'ї і добре відома фанатам.
- Багатомільярдні статки Цукерберг особливо не витрачає, а якщо і витрачає, то з розумом. Наприклад, інвестує у нерухомість. У 2011 році він придбав за 7 мільйонів доларів величезний будинок. Причому обійшовся без послуг ріелтора. Далі, увійшовши у смак, купив ще чотири особняки по сусідству. Ціна питання невідома, але повідомлялося, що в реконструкцію Марк вклав додаткові 30 мільйонів. Це не все. П'ять років тому засновник Facebook став власником великого шматка землі на одному з Гавайських островів. Коштувало це йому 100 мільйонів. А кілька років тому Марк прикупив ще два особняки загальною вартістю 59 мільйонів доларів.
- Цукерберг має пристрасть до мов. Він вивчив французьку, іврит, латинь, старогрецьку. А після одруження освоїв китайську, щоб було легше спілкуватися з сім'єю дружини.
- Марк з'явився у другому епізоді 22 сезону "Сімпсонів", що вийшов у жовтні 2010 року. Роль він також озвучив самотужки.
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- У 2013 році Цукерберг віддав на благодійність майже мільярд – 992 мільйонів доларів.
- У квітні 2019 року Марк розповів в Instagram про свій винахід, який допомагає його дружині висипатися. Мова, по суті, про будильник – коробку, яка випромінює м'який колір між шостою та сьомою годинами ранку. "Відтоді, як у нас з'явилися діти, Прісциллі складно спати всю ніч. Вона часто прокидається, дивиться на годинник, щоб дізнатися, чи скоро прокинуться діти, і далі не може заснути. Тому я придумав цю "коробку для сну". Вона не показує час, і якщо Прісцилла прокидається і не бачить світло, то розуміє, що можна спати далі", – написав Марк у пості, супроводивши текст фотографією девайса. За його словами, мета була досягнута: Прісцилла стала висипатися.