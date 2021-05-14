Марк народився 14 травня 1984 року у місті Уайт-Плейнс штату Нью-Йорк в родині лікарів. У 10 років батько подарував йому перший комп'ютер, а в 22 роки Цукерберг молодший став наймолодшим мільярдером.

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Цікаві факти з життя Марка Цукерберга, про які ви могли не знати

Інтерес до програмування у Марка з дитинства. Свій перший авторський проєкт він зробив в 11 років. Це був месенджер під назвою ZuckNet, що повідомляв його батькові-стоматологу про візити пацієнтів.

Улюблена цитата Цукерберга авторства Пікассо: "Все слід спрощувати доти, поки це можливо, але не більше".

У Марка спільний бізнес з Ілоною Маском і Ештоном Кутчером – у 2012 році всі вони вклалися в Vicarious, проєкт з вивчення неокортексу людського мозку з метою переведення його функцій в комп'ютерний код.

Свою майбутню дружину Марк вперше побачив у черзі в туалет. Справа була на студентській вечірці.



"Марк виглядав як справжній ботанік – в руках у нього був пивний келих з жартівливим написом, зрозумілим лише айтішникам", – пізніше згадувала Прісцилла Чан.



Цукерберг, як відомо, носить непомітні прості речі – футболки, кофти, джинси. Однак на них не економить: ті ж футболки коштують в середньому 500 доларів.

Навчання у Гарвардському коледжі Цукерберг не завершив. Він покинув його аби займатися проєктом thefacebook.

Марк – на правах головного – зробив так, що його аккаунт в Facebook не можна заблокувати.

У 2011 році Цукерберг вирішив стати вегетаріанцем, з одним "але" – їсти м'ясо тільки убитих особисто ним тварин. Слова він підкріпив діями: позбавляв життя свиней, кіз, і більш того, подавав м'ясо своїх жертв гостям. Глава Twitter Джек Дорсі розповідав, як Марк при ньому вбив козу, а потім пригощав друзів стравами з неї.

Цукерберг, за підрахунками журналістів, заробляє за годину більше ніж 1,7 мільйона доларів. Статки Цукерберга (за даними Forbes на серпень 2020 року) перевищили 100 мільярдів доларів.

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Улюблений серіал Цукерберга – "Західне крило", який йшов в ефірі NBC у першій половині нульових. Саме творець "Крила" Аарон Соркін потім зняв фільм "Соціальна мережа" – про становлення Facebook. Марк загалом схвалив фільм лише додавши, що реальність була не настільки яскравою, як на екрані. "Ми просто сиділи і шість років писали код", – сказав він.

Цукерберг не розрізняє деякі кольори (червоний і зелений). З цієї причини логотип Facebook синього кольору.

Навчаючись у школі, Марк разом з приятелем Адамом ДіАнжело написав програму Synapse Media Player – плеєр, здатний визначати музичні пристрасті користувача і формувати плейлисти під його смак. У підсумку до хлопців звернулися з Microsoft з пропозицією купити Synapse Media Player за 950 тисяч доларів. Було поставлено умову: після школи Марк і Адам підуть працювати до них. У Цукерберга були інші плани, він хотів продовжити навчання, тому від пропозиції Microsoft відмовився.

Безпека Цукерберга з року в рік обходиться все дорожче. За останні роки витрати на це виросли в кілька разів і складають загалом більше ніж 23 мільйони доларів на рік.

У лютому 2019 року Цукерберг за добу розбагатів на 6,2 мільярда доларів. Сталося це після публікації річного звіту Facebook.

Перше слово, яке сказала дочка Марка, було "Біст". Так звуть собаку Марка, угорську вівчарку, яка є повноцінним членом сім'ї і добре відома фанатам.



Багатомільярдні статки Цукерберг особливо не витрачає, а якщо і витрачає, то з розумом. Наприклад, інвестує у нерухомість. У 2011 році він придбав за 7 мільйонів доларів ​​величезний будинок. Причому обійшовся без послуг ріелтора. Далі, увійшовши у смак, купив ще чотири особняки по сусідству. Ціна питання невідома, але повідомлялося, що в реконструкцію Марк вклав додаткові 30 мільйонів. Це не все. П'ять років тому засновник Facebook став власником великого шматка землі на одному з Гавайських островів. Коштувало це йому 100 мільйонів. А кілька років тому Марк прикупив ще два особняки загальною вартістю 59 мільйонів доларів.

Цукерберг має пристрасть до мов. Він вивчив французьку, іврит, латинь, старогрецьку. А після одруження освоїв китайську, щоб було легше спілкуватися з сім'єю дружини.

Марк з'явився у другому епізоді 22 сезону "Сімпсонів", що вийшов у жовтні 2010 року. Роль він також озвучив самотужки.

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У 2013 році Цукерберг віддав на благодійність майже мільярд – 992 мільйонів доларів.