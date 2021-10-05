Марк Цукерберг вибачився за збій у роботі сервісів Facebook

Засновник і глава компанії Facebook вибачився перед користувачами фейсбука, інстаграму та месенджерів. Після майже 7 годин відсутності у мережі вони відновили роботу.

Хоча і не всі послуги ще працюють коректно. Марк Цукерберг опублікував на своїй сторінці у вже працюючому фейсбуці короткий пост, але не пояснив причину збою.

Зверніть увагу Facebook повернувся: глобальний збій у соцмережі став наймасштабнішим із 2008

Цукерберг вибачився за глобальний збій сервісів Facebook

Марк Цукерберг, засновник і керівник компанії Facebook, у короткому дописі на своїй сторінці у фейсбуці вибачився перед користувачами за глобальний збій у роботі соцмереж та месенджерів.

Вибачте за зрив сьогодні – я знаю, як ви покладаєтесь на наші послуги, щоб бути на зв'язку з небайдужими вам людьми,

– написав Цукерберг.

Коротко про глобальний збій у роботі соцмереж 4 жовтня

4 жовтня приблизно о 18:30 користувачі фейсбуку та інстаграму зауважили, що втратили доступ до них. Припинив працювати також і месенджер фейсбука, і WhatsApp. Згодом виявилося, що стався масштабний збій по всьому світу.

Услід за сервісами Facebook проблеми виникли й в інших популярних сайтів та порталів – зі збоями працювали Netflix, Steam, PlayStation Network, Twitter, Gmail, Snapchat, Tinder, Zoom, Viber, YouTube та багато інших.

На тлі цього почали падати в ціні акції компаній. Сам Цукерберг за попередніми оцінками втратив до 6 – 7 мільярдів доларів. На щастя, після першої ночі за київським часом соцмережі поступово почали відновлювати роботу.

Повний текст повідомлення Цукерберга у фейсбуці:

Facebook, Instagram, WhatsApp та Messenger зараз повертаються онлайн. Вибачте за зрив сьогодні – я знаю, як ви покладаєтесь на наші послуги, щоб бути на зв'язку з небайдужими вам людьми.