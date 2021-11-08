Марк Цукерберг придумав як познайомити користувачів із метавсесвітом

Компанія Facebook перейменувалась на Meta й одразу ж оголосила про свій проєкт Metaverse, який повинен об'єднати с реальний світ з віртуальним. Тепер стало відомо, як Марк Цукерберг збирається просувати новий сервіс і знайомити з ним користувачів.

У новому звіті, опублікованому джерелом, говориться, що Meta, яка є власницею соціальної мережі Facebook, планує відкрити мережу фізичних роздрібних магазинів. У них покупці зможуть ознайомитися з усім асортиментом продуктів та послуг, пропонованих підрозділом Reality Labs.

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Магазини Meta

В таких торгових точках, наприклад, можна буде випробувати VR-шоломи Oculus чи окуляри доповненої реальності й загалом оцінити роботу не лише пристроїв віртуальної та доповненої реальностей, а й самого метаверсу, коли він офіційно буде запущений.

Ідею обговорюють ще начебто з минулого року, але після ребрендингу проєкт почав набирати обертів.

Перший роздрібний магазин Meta може відкрити в Берлінгеймі, штат Каліфорнія.

Ранні візуалізації можливого магазину демонструють мінімалістичний і сучасний дизайн. З назвою ще не визначились. Як пише NYT, компанія розглядає кілька варіантів, серед яких поки що фаворитом є Facebook Store.

Ціль такої мережі офлайнових майданчиків – зробити світ "більш відкритим і взаємопов'язаним". За задумом, магазини повинні викликати у покупця такі емоції, як "цікавість, близькість", а також відчуття того, що йому тут раді, коли він використовує гарнітуру. Вони допомогли б показати, що віртуальна реальність і доповнена реальність можуть бути веселими та захопливими – саме такими, якими їх бачить Цукерберг.

Про строки нічого невідомо. Проте ясно, що в кінцевому підсумку такі магазини охоплять весь світ. Представниця Meta заявила, що компанія не може підтвердити ці плани.