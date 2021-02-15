Зробити Apple боляче: Марк Цукерберг продовжує боротися з новими правилами конфіденційності iOS

Apple і Facebook в останні місяці публічно ворогують, оскільки перша вводить нові правила конфіденційності, які змусять додатки запитувати дозвіл користувачів на відстеження і збір їхніх даних. Як пишуть ЗМІ, через це Марк Цукерберг нібито поставив перед своїми підлеглими завдання "зробити Apple боляче".

Анонімні джерела видання The Wall Street Journal стверджують, що Цукерберг настільки обурений коментарями Тіма Кука та новою політикою конфіденційності iOS, що сказав своїм помічникам і членам команди, що Facebook повинна "зробити боляче" Apple. Засновник соціальної мережі назвав Apple все більш серйозною загрозою для компанії та звинуватив купертинівців у втручанні в роботу додатку.

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Ворожнеча продовжується

Все почалося з того, що Тім Кук на конференції "Комп'ютери, конфіденційність і захист даних" натякнув, що бізнес-модель найбільшої соціальної мережі, заснована на максимальному залученні користувачів, веде до зростання роздробленості й насильства. Він засудив роль Facebook у протестах 6 січня із захопленням Капітолію, звинувативши алгоритми соціальних мереж у поширенні теорій змови.

У відповідь на це, Цекерберг нібито й дав таку вказівку – "зробити боляче" Apple. Як саме цього повинні досягти, не відомо.

Раніше, у грудні, Facebook запустила рекламу в популярних американських журналах з критикою нових правил Apple, які змусять додатки в App Store запитувати дозвіл користувача на відстеження його активності в сторонніх додатках і сайтах. Facebook запевняє, що Apple завдасть шкоди малому бізнесу, який покладається на цільову рекламу, отриману в результаті дій відстеження людей.

Незважаючи на це, в заяві, зробленій The Wall Street Journal, прессекретар Facebook Дані Левер спростувала існування особистої ворожнечі між керівниками: за її словами, напруженість обумовлена турботою про майбутнє безплатного інтернету. Вона повторила попередні заяви Facebook про те, що вимога Apple не ставить за мету збереження конфіденційності користувачів, а спрямована на збільшення прибутку і є антиконкурентною поведінкою.

Apple запланувала оновлення у правилах конфіденційності на "ранню весну", і Facebook, схоже, визнала поразку в спробі перешкодити їх впровадженню. Додатки можуть вільно повідомляти користувачам, що збираються відстежувати їх.