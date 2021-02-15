Зробити Apple боляче: Марк Цукерберг продовжує боротися з новими правилами конфіденційності iOS
Apple і Facebook в останні місяці публічно ворогують, оскільки перша вводить нові правила конфіденційності, які змусять додатки запитувати дозвіл користувачів на відстеження і збір їхніх даних. Як пишуть ЗМІ, через це Марк Цукерберг нібито поставив перед своїми підлеглими завдання "зробити Apple боляче".
Джерело:MacRumors
Анонімні джерела видання The Wall Street Journal стверджують, що Цукерберг настільки обурений коментарями Тіма Кука та новою політикою конфіденційності iOS, що сказав своїм помічникам і членам команди, що Facebook повинна "зробити боляче" Apple. Засновник соціальної мережі назвав Apple все більш серйозною загрозою для компанії та звинуватив купертинівців у втручанні в роботу додатку.
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Ворожнеча продовжується
Все почалося з того, що Тім Кук на конференції "Комп'ютери, конфіденційність і захист даних" натякнув, що бізнес-модель найбільшої соціальної мережі, заснована на максимальному залученні користувачів, веде до зростання роздробленості й насильства. Він засудив роль Facebook у протестах 6 січня із захопленням Капітолію, звинувативши алгоритми соціальних мереж у поширенні теорій змови.
У відповідь на це, Цекерберг нібито й дав таку вказівку – "зробити боляче" Apple. Як саме цього повинні досягти, не відомо.
Раніше, у грудні, Facebook запустила рекламу в популярних американських журналах з критикою нових правил Apple, які змусять додатки в App Store запитувати дозвіл користувача на відстеження його активності в сторонніх додатках і сайтах. Facebook запевняє, що Apple завдасть шкоди малому бізнесу, який покладається на цільову рекламу, отриману в результаті дій відстеження людей.
Незважаючи на це, в заяві, зробленій The Wall Street Journal, прессекретар Facebook Дані Левер спростувала існування особистої ворожнечі між керівниками: за її словами, напруженість обумовлена турботою про майбутнє безплатного інтернету. Вона повторила попередні заяви Facebook про те, що вимога Apple не ставить за мету збереження конфіденційності користувачів, а спрямована на збільшення прибутку і є антиконкурентною поведінкою.
Apple запланувала оновлення у правилах конфіденційності на "ранню весну", і Facebook, схоже, визнала поразку в спробі перешкодити їх впровадженню. Додатки можуть вільно повідомляти користувачам, що збираються відстежувати їх.
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