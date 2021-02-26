Навіть у 2021 році в світі повно людей, які свято вірять, що Земля насправді пласка, а всі спроби вчених переконати людство в зворотному – це глобальна змова. Щоб розбити безглузді фантазії прихильників теорії пласкої Землі Марк Голд з Шотландії оголосив велику краудфандингову кампанію.

У маніфесті кампанії, який опублікований на сайті GoFundMe, сказано, що всі зібрані гроші витратять на покупку квитка для "якого-небудь широко відомого проповідника теорії пласкої Землі", який дозволить йому особисто злітати на орбіту планети.

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Що відбувається

Марку Голду настільки набридли нісенітниці, які постійно чує від свого приятеля, що він вирішив розпочати збір коштів. 37-річний нафтовик з Абердіна перевірив вартість місця в польоті Virgin Galactic і сказав, що він "на 100% серйозно ставиться" до свого задуму, щоб довести, що Земля кругла.

Голд розповідає, що вже зв'язався з представниками SpaceX Ілона Маска і Virgin Galactic Річарда Бренсона, щоб заручитися їх підтримкою для свого проєкту. Однак поки не отримав відповіді від жодної з компаній. Втім, Голд не засмучується.

Це вже не перший проєкт, пов'язаний з теорією пласкої Землі, який привертає до себе широку увагу. Торік прихильник цієї теорії Майк Хьюз зібрав саморобну ракету, на якій він збирався піднятися над поверхнею Землі та довести всім, що наша планета насправді не має форму кулі. Винахідник розбився під час запуску, а його прибічники продовжили стверджувати, що доказів кулястості нашої планети досі не існує.