Як стало відомо з матеріалів розслідування, 29-річний Філіппо Бернардіні протягом п'яти років видавав себе за представника видавничого бізнесу.

Цікаво Із турботою про довкілля: як Samsung допомагає утилізовувати старі смартфони

Що відомо

Бернардіні був заарештований в аеропорту імені Джона Кеннеді в Нью-Йорку минулого тижня.

Він – громадянин Італії, однак живе та працює в Лондоні.

З серпня 2016 року він зареєстрував понад 160 доменів з іменами, схожими на справжні назви літературних агентств та видавництв.

Після цього підозрюваний створив email-адреси для цих доменів, що імітували скриньки реальних людей, які працюють у вигаданих компаніях.

Ми вважаємо, що містер Бернардіні використовував інсайдерські знання про цю галузь, щоб обманом змусити авторів надсилати йому свої неопубліковані книги й тексти, видаючи себе за літературних агентів і видавництва,

— розповідають представники ФБР.

Річ у тім, що підозрюваний працює у британському видавництві Simon & Schuster і знає, як відбувається комунікація між автором та видавництвом. В електронних адресах він заміняв "t" на "f", "q" на "g" і використовував "r" та "n" для створення схожості з буквою "m", як у @penguinrandornhouse.com. Крім того, він вживав терміни, характерні для видавничої справи, щоб демонстрували розуміння процесу публікації, що змусило деяких людей передати рукописи та інформацію про майбутні проєкт або права на фільм.

У заяві представник Simon & Schuster сказав, що видавець був "шокований і нажаханий" звинуваченнями проти Бернардіні, і що видавництво вже відсторонило його від роботи до отримання додаткової інформації.

Хоча великих витоків в результаті дій Бернардіні не сталося, в книжковій індустрії давно знали про ці фішингові атаки та розкрадання рукописів. Згідно з даними, шахрай успішно викрав рукописи та інші тексти у таких авторів, як Маргарет Етвуд, Стіг Ларссон, Саллі Руні й актор Ітан Хоук. ЗМІ пильно стежили за тим, що відбувається багато років, оскільки від його рук постраждали і їхні репортери.

Якою буде кара