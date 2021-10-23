В одній з найпоширеніших версій вимирання велетенських мамутів стверджується, що до цього призвело полювання прадавніх людей. Наші пращури буквально з'їли більшість тварин. Та останні дослідження говорять, що це не так і люди стали далеко не головною причиною зникнення мамонтів. Голод, спричинений змінами клімату – ось справжній вбивця.

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Малюнок мамонта на стіні печери Арсі-сюр-Кюр, Франція / Фото Wikipedia

Голодна смерть величних тварин

Здавалося б, що мамонти існували мільйонами років та пережили кілька льодовикових періодів. Тобто, зміни клімату не впливали на них критично. Але щойно вони зіткнулися з людьми – вони почали вимирати.

Ми нарешті змогли довести, що проблема полягала не тільки у зміні клімату, але і швидкості цих змін. Це стало останнім цвяхом в труні – мамонти не змогли досить швидко адаптуватися, коли ландшафт різко змінився і їжі стало не вистачати,

– розповідає автор дослідження Еске Віллерслев, професор Кембридзького університету та директор Центру геогенетики Фонду Лундбека при Копенгагенському університеті.

Команда на чолі з професором Віллерслевом секвенували ДНК залишків рослин, тварин та їхніх скам'янілих екскрементів – копролітів. Відбір цих зразків тривав близько 20 років та дозволив повною мірою зрозуміти, чому вимерли величні тварини.

Після закінчення останнього похолодання льодовики почали танути. Навколишнє середовище швидко стало досить вологим, що призводило до ланцюгової зміни флори. Типові для мамутів середовища існування та пасовища ставали все більше заболоченими й рослинність змінювалася відповідно. Як результат – типової для тварин їжі просто не залишилося.

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Велетні не встигали адаптуватися до швидких змін, тому загальна кількість мамонтів постійно скорочувалася. Через це виникали відокремлені та частково ізольовані популяції тварин, що вже спричиняло малу генетичну різноманітність. Зрозуміло, що все це не впливало позитивно на шанси вижити.

Науковці наголошують, що зміни клімату – це критично важливо. Колись такі зміни знищили мамонтів та, ймовірно, іншу мегафауну. Сьогодні ми живемо в час, коли середня температура на планеті знову зростає, тому потрібно серйозно поставитися до цього "суворого уроку".