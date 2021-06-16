Шукали золото, а знайшли мамонтів: неймовірна історія з Юкона

Мамонти вимерли на території Північної Америки близько 6 тисяч років тому. Вчені досі знаходять кістки цих велетенських тварин. Та іноді такі разючі знахідки трапляються не лише палеонтологам, які їх спеціально шукають, а й гірникам.

В пушках золота гірники Канади все глибше вгризаються в землю. Шукаючи дорогоцінний метал, працівники рудника Little Flake відкопали разючу знахідку – залишки скелетів трьох мамонтів. Рудник розташований неподалік містечка Доусон-Сіті, на території Юкон, Канада. Робота була зупинена, поки вчені не заберуть усі кістки. Палеонтологи вважають, що там можуть бути й інші кістки.

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Палеонтологи та кістки мамонта / Фото Live Science

Кого саме знайшли золотошукачі

Гірники знайшли три неповні скелети мамонтів:

Залишки дорослої тварини.

Залишки молодого статевозрілого мамонта.

Залишки молодої тварини.

Вчені вважають, що знайдені тварини могли бути членами одного сімейства або одного стада мамонтів. Ймовірно, померли вони разом.

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Скільки років знахідкам

Палеонтологи на чолі з Грант Зазулою вважають, що знайдені мамонти померли близько 29 тисяч років тому. Такий висновок базується на тому, що кістки знайдені в одному прошарку з вулканічним попелом, який утворився після виверження на Алеутських островах.

В той час більша територія Канади була покрита льодовиками. Але територію довкола сучасного Доусон-Сіті була вільною від льоду.

Гірничодобувний регіон у внутрішній частині Юкону був здебільшого не покритий льодом. Ця територія відома під назвою Берингія. Це земля, яка з'єднувала з Аляску та Сибір через Беринговий сухопутний міст,

– розповідає Грант Зазула.

Палеонтолог додає, що саме через тодішній Беринговий перешийок мамонти потрапили з Азії до Америки. Цим же шляхом, ймовірно, до Америки потрапили й люди.

Вчені поки не знають, що стало причиною смерті мамонтів. Щоб дати відповідь на це питання, науковцям потрібно ретельно дослідити рештки тварин.