Мама вдалась до технології Deepfake, щоб позбутися суперниць своєї дочки
Технологією Deepfake нині вже нікого не здивуєш. Його активно використовують у порноіндустрії. Також в мережі можна знайти чимало кумедних роликів. Та, схоже, зараз використання цієї технології переходить і на побутовий рівень.
Джерело:Philadelpha Inquirer
Так, 50-річна жителька Пенсільванії використала технологію Deepfake, щоб дискредитувати її конкурентів. Жінку затримала поліція.
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Детальніше про скандал
Як стверджує прокуратура, жінка відправляла тренерам своєї дочки фальшиві відеоролики, або таким чином дискредитувати інших учасник групи підтримки Victory Vipers.
Ролики жінка створила за допомогою Deepfake. У цих відео учасниці команди були показані в невигідному світлі: вони розпивали алкоголь, оголювалися і курили.
Більше того, обвинувачена відправляла такі матеріали безпосередньо самим учасницям групи підтримки і навіть закликала їх накласти на себе руки.
Споун звинуватили в кібердомаганнях і пов'язаних з цим злочинах. Що загрожує жінці поки невідомо.
Що таке Deepfake?Це технологія на базі штучного інтелекту. Її використовують для міксування різних фото та відео. Таким чином на тіло іншої людини можна додати інше обличчя. Однією з перших індустій, де застосували цю технологію, стала порноіндустія. Але з кожним роком вона все активніше проникає в наше життя.
Тож експерти вже побоюються, що технологію можуть застосовувати у політичній брудній боротьбі чи для дискредитації.
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