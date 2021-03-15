Технологією Deepfake нині вже нікого не здивуєш. Його активно використовують у порноіндустрії. Також в мережі можна знайти чимало кумедних роликів. Та, схоже, зараз використання цієї технології переходить і на побутовий рівень.

Так, 50-річна жителька Пенсільванії використала технологію Deepfake, щоб дискредитувати її конкурентів. Жінку затримала поліція.

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Детальніше про скандал

Як стверджує прокуратура, жінка відправляла тренерам своєї дочки фальшиві відеоролики, або таким чином дискредитувати інших учасник групи підтримки Victory Vipers.

Ролики жінка створила за допомогою Deepfake. У цих відео учасниці команди були показані в невигідному світлі: вони розпивали алкоголь, оголювалися і курили.

Більше того, обвинувачена відправляла такі матеріали безпосередньо самим учасницям групи підтримки і навіть закликала їх накласти на себе руки.

Споун звинуватили в кібердомаганнях і пов'язаних з цим злочинах. Що загрожує жінці поки невідомо.