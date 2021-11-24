Восьмирічна Ярина Закалюжка із Житомира взяла участь у художньому конкурсі Juice Up Your Rocket! art competition Європейського космічного агенства (ESA). Дітям пропонувалося намалювати зображення, яке буде нанесене на ракету-носій Arian 5. Серед десятків та сотень пропозицій, переможцем виявився малюнок Ярини.

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Малюнок Ярини Закалюжки, який буде нанесено на ракету Arian 5 / Фото ESA

Детальніше про проєкт

Малюнок Ярини буде нанесено на борт ракети-носія Arian 5, яка у 2023 році здійметься у небо та відправить до Юпітера автоматичну міжпланетну станцію Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE), яка буде досліджувати крижані Галілеєві супутники газового гіганта та саму планету.

На малюнку зображено, як планета Земля передає Юпітеру корабель, який буде її досліджувати, а його супутники дивляться, що відбувається. Один супутник дуже злякався, другий – здивувався, а третій – заснув,

– ділиться подробицями Ярина в інтерв'ю "Суспільному".

Дівчинка перемогла у конкурсі, "обійшовши" численних "конкурентів" із 63 країн світу. Всього ESA отримало близько 2 600 малюнків від дітей. У Агенстві заявили, що усі малюнки гідні перемоги, але обрати треба лише один. Також в ESA відзначили малюнок словацького хлопчика, який "передає дух цього конкурсу та дослідження космосу".

Малюнки деяких інших учасників конкурсу у високій роздільній здатності / Фото ESA