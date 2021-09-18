Малюнки 1900 року показали, яким люди бачили майбутнє через сто років: що ж вгадали
Джерело:The Independent
У 1900 році французькі художники створили серію малюнків, у яких зобразили своє бачення майбутнього. Вони спробували зазирнути у 2000 рік і пофантазувати над тим, який вигляд матиме світ технологій.
Ці малюнки вже стали надбанням громадськості. Переглянути їх може кожен охочий і оцінити, наскільки тодішнім художникам вдалося вгадати майбутнє, у якому ми живемо сьогодні.
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Картини майбутнього
Усі ці картини об'єднані в серію "Франція у 2000-му році". Свого часу вони навіть друкувалися на сигаретних пачках на честь Всесвітньої виставки "Експо" в Парижі. Більшість малюнків пов'язана з різноманітними механізмами, пристроями для польотів та навіть життям під водою. Однак жодна з них не зачепила тему космосу. Судячи з усього, так далеко мрії людей у той час не сягали.
Серія картин, яка зображує побут та заняття людей майбутнього / Джерело The Independent
Тут бачимо робота-пилососа, який сьогодні для нас є буденністю, хоч і в значно компактнішому вигляді, машину для фермерських робіт, машину для висиджування яєць (прототип сучасних інкубаторів), будинок на колесах, робота-кравця, перукаря і візажиста. Остання картина показує роботизований оркестр, яким повинні були б замінити живих людей у театрах.
Наступна частина картин зображує різноманітні літальні апарати: літаки, гелікоптери, дирижаблі, ранці, таксі, крилатий громадський транспорт.
Літальні апарати майбутнього / Джерело The Independent
На цих картинах велика увага приділяється як транспорту загального користування (третій малюнок, судячи з усього, показує таксі та громадський транспорт у місці, аналогічному сучасним автобусним станціям), так і особистому. Ми бачимо людей на літаках, пожежників з аналогами реактивних ранців, які сьогодні існують у вигляді поодиноких екземплярів-прототипів, листоношу, повітряну поліцію, вертоліт і дирижабль – останні перестали активно використовувати у першій половині 1900-х років.Варто зазначити
Не оминули стороною й військову справу. Кілька картин зображують війну із застосуванням машин.
Літак і військовий автомобіль / Джерело The Independent
Найдивніше те, що художники 1900 року припускали, що у 2000 році ми житимемо під водою.
- Одна з картин зображує людей у скафандрах верхом на морських кониках, інша показує сцену полювання на чайок з-під води.
- На третій бачимо спортивні змагання – перегони на рибах.
- Четверта ж пропонує уявити гру в крикет під водою, а на п'ятому зображенні показали використання прирученого кита у якості громадського транспорту: до нього причеплена кабіна з людьми.
Життя під водою у 2000 році / Джерело The Independent