Віртуальна домашня іграшка дозволить вам подбати про прекрасного супутника мандалорця, нагодувавши його юшкою з кальмарів і макаронами. Також з Грогу можна буде пограти в міні-ігри та розблокувати низку нарядів.

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Особливості тамагочі Грогу:

Грогу у вигляді Tamagotchi Nano матиме 12 різних образів.

Доступно 10 міні-ігор в залежності від того, як ви взаємодієте з Грогу. 2 додаткові міні-ігри доступні в будь-який час.

Можна годувати Грогу юшкою з кальмарів і макаронами. Якщо нагодувати Грогу занадто багато кальмаровим супом, кальмар стрибне на нього.

Грогу навідують гості, вони приходять щогодини

Вікові обмеження – 8+

У комплекті доступно 2 батарейки (LR44), а для роботи іграшки не потрібен Wi-Fi.

Слоган гри звучить так: "Чи зможете ви успішно виховувати Грогу, або ж Темний Десантник забере його першим?".

Повернення тамагочі

Мода на тамагочі повертається – маленькі цифрові домашні улюбленці відроджуються і протягом останніх кількох років їхня популярність зростає. Нові ітерації тамагочі вже не такі звичні, як це було колись. Тепер вони можуть мати камери, продаватися у форм-факторі смарт-годинник, крім того, компанії випускають спеціальні брендовані версії, як от R2-D2, яка з'явилася минулого року під брендом Star Wars.

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Bandai Namco заявляє, що іграшка Grogu буде доступна для попереднього замовлення "вже незабаром" на Amazon. Що стосується "Мандалорця", то серіал продовжиться третім сезоном на Disney Plus у лютому 2023 року.