Ця вражаюча фотографія космічного телескопа Габбл, яка більше схожа на картину, є яскравим хмарним ландшафтом навколо об’єкт Гербіга-Аро HH 505 у віддаленому куточку туманності Оріона приблизно за 1000 світлових років від Землі.

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Що ми знаємо про цей космічний об'єкт

Об’єкти Гербіга-Аро – це яскраві хмари навколо новонароджених зірок. Такі новонароджені зірки можуть викидати сильний зоряний вітер або швидкі струмені іонізованого газу, які можуть створювати небесні ударні хвилі, коли вони стикаються з газом і пилом поблизу.

У випадку HH 505 ці пульсуючі потоки вириваються із зірки під назвою IX Орі, яка обертається у віддалених межах величезної туманності. Красиві високошвидкісні хвилі на фото можна спостерігати як елегантні лінії у формі морського коника вгорі та внизу зображення Габбла, яке було опубліковано в понеділок (8 серпня).



Об'єкт Гербіга-Аро HH505 / Фото NASA/ESA/Hubble

Нове зображення було зроблене завдяки вдосконаленій камері для оглядів (ACS). Формуванням знімка займалася команда астрономів, які вивчають вражаючі властивості потоків і протопланетних дисків. Дослідники вдало обрали свою ціль: туманність Оріона рясніє інтенсивним ультрафіолетовим випромінюванням, яке викидає яскраві молоді зірки.

Ударні хвилі, створені цими енергетичними потоками, легко помітні для інструментів Габбла разом із м’якшими потоками дрейфуючого зоряного матеріалу, освітленого випромінюванням. Саме це пряме спостереження дозволяє астрономам зрозуміти більше про формування та структуру цих закручених струменів і вибухових потоків.

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Трохи про туманність Оріона

Туманність Оріона – найближча до Землі область інкубації зірок, розташована в сузір'ї Оріона. Завдяки своїй щедрості туманність Оріона часто перебуває в центрі уваги науковців і фотографічного обладнання, а також є улюбленим фокусом космічного телескопа Габбл. Це конкретне спостереження було лише одним із компонентів захоплюючої мозаїки Габбла серед низки знімків туманності Оріона.