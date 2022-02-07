Річ у тім, що в корпусі такої малої товщини просто не помістяться роз'єми для передавання інформації чи заряджання. Тому компанія придумала оригінальний вихід із цієї ситуації.

Цікаво Американський інженер змайстрував безпілотник за кресленнями Леонардо да Вінчі

Craob X – найтонший ультрабук

При вазі пристрою в 861 грам і товщині у 7 міліметрів це робить пристрій найтоншим і найлегшим у своєму класі.

Подробиць так мало, що зараз Craob X виглядає скоріше красивим футуристичним концептом, ніж реальним товаром.

В його основі лежить ідея перенесення всіх фізичних інтерфейсів до окремого модуля Ports Hub.

Він кріпиться за допомогою магнітів на кришку ноутбука.



Блок з фізичними інтерфейсами USB-C, USB-A і Thunderbolt / Фото Craob

Сюди підключається кабель живлення, тут є порти USB-C, USB-A і Thunderbolt, модуль читання SD-карт і роз'єм для навушників.

Передбачається, що підключені до Ports Hub периферійні пристрої будуть обмінюватися сигналами з ноутбуком через бездротовий Wi-Fi 6e.



Блок з фізичними інтерфейсами USB-C, USB-A і Thunderbolt / Фото Craob



Блок з фізичними інтерфейсами USB-C, USB-A і Thunderbolt / Фото Craob

У фахівців багато питань до такої системи, зокрема, чи вистачить у PortsHub потужності, щоб одночасно заряджати ноутбук і підключені гаджети, а також паралельно підтримувати трафік між ними. На користь розробки свідчить встановлений процесор Core i7-1280p з особливої серії саме для тонких ноутбуків з мінімальним охолодженням.

Оперативної пам'яті обіцяють 32 гігабайти. Це буде покоління LPDDR5.

Також анонсували SSD-накопичувач PCIe 4.0 x4 на 2 Тб.

Діагональ екрану становить 13,3 дюйма.



Ультрабук Craob X з найтоншим у сегменті корпусом / Фото Craob



Ультрабук Craob X з найтоншим у сегменті корпусом / Фото Craob

Про ціну Craob X і дату його випуску поки нічого невідомо.