Малий льодовиковий період у 15 столітті настав після потепління: невже історія повторюється

Науковцям добре відомо, що у 15 столітті людство спіткав малий льодовиковий період. Він викликав неврожаї, масовий голод, пандемії та смерть мільйонів людей у Європі. Тепер з'явилися нові дані про його причини.

Як пишуть дослідники у своєму звіті, малий льодовиковий період, який протікав у 15-19 століттях, був наслідком потепління, що відбулось перед тим. Високі температури призвели до вторгнення теплих вод у північні моря – вони змінили океанські течії та викликали сильне похолодання.

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Що відкрили дослідники

Авторами роботи є професори Массачусетського університету Франсуа Лапуант і Раймонд Бредлі. Вони провели реконструкцію температури поверхні моря в Північній Атлантиці за останні 3000 років. Дослідники помітили аномальний стрибок температур: океан спочатку різко потеплішав, а потім охолов у 1380-1400 роках.

Як усе почалося

За звичайних умов так звана Атлантична меридіональна циркуляція (AMOC), переносить теплі води з тропіків в Арктику.

Маси води з тропіків переміщаються на північ уздовж узбережжя Північної Європи. Досягнувши високих широт і зустрівшись з холодними арктичними водами, вони втрачають тепло, стають щільнішими й опускаються на океанічне дно.

Протікаючи на південь уздовж узбережжя Північної Америки, ці води продовжують циркулювати по всьому світу.

Наприкінці 1300-х років АМОС посилилася: на північ надходило набагато більше теплої води, ніж раніше.

на північ надходило набагато більше теплої води, ніж раніше. Через це води на південь від Гренландії та північних морів стали набагато теплішими, ніж зазвичай.

Згідно з морськими записами, в кінці 1300-х років відбулося перенесення теплих вод на північ, пік припадає на 1380-і роки.

Усе це викликало різке танення арктичних льодів.

В результаті маси льоду вимило в Північну Атлантику – температура води впала, знизилася її солоність.

Таким чином циркуляція АМОС порушилася, що і викликало серйозне похолодання, вважають вчені.



Система течій в Північній Атлантиці Фото iStock

Однак що ж викликало первісне посилення АМОС? Чому течія почала раптом приносити більше води вищої температури?

Чи повториться історія

Подібні тенденції вчені помітили й у відносно сучасний період. У 1960-1980 роках на Землі спостерігалась аномалія, схожа на ту, що передувала малому льодовиковому періоду. Тоді через високу сонячну активність, наслідком якої став постійний високий тиск над Гренландією, АМОС посилилася.

Це наштовхнуло дослідників на думку, що аналогічна причина могла бути й у 1300 роках. Дослідивши кільця дерев, науковці виявили, що малому льодовиковому періоду дійсно передував час аномальної сонячної активності, яка і викликала зростання атмосферного тиску над Гренландією, своєю чергою порушивши АМОС.

Однак вчені кажуть, тепер аналогічна ситуація неможлива. Малий льодовиковий період навряд чи повториться в найближчому майбутньому, оскільки запаси льоду в Арктиці знизилися через глобальне потепління.

Попри це існує небезпека зміни або руйнування АМОС з непередбачуваними наслідками. Сьогодні вчені повідомляють про рекордне сповільнення течій Атлантики, зокрема Гольфстріму.