META або Meta.is – це мистецька компанія, що працює серед іншого й у сфері доповненої реальності, на яку віднедавна звернула увагу й колишня Facebook. Таким чином в обох тепер перетинається не лише назва, а й діяльність. Оригінальна META існує на ринку вже дванадцять років і, згідно з заявою, опублікованою на офіційному сайті, вона намагалась домовитись із корпорацією Марка Цукерберга протягом восьми місяців. Все безуспішно.

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Що відомо про конфлікт

"28 жовтня 2021 року Facebook конфіскував нашу марку та ім’я META, в які ми вкладали свої кров, піт і сльози протягом понад дванадцяти років", – такими словами починається звернення Meta.is.

Ми були здивовані, як і ви. Серед викликів пандемії та її впливу на простір досвіду ми вносили останні штрихи до нової ініціативи UNREALITY. Тоді одна з найпотужніших компаній у світі без попередження забрала нашу особу. Сьогодні, після восьми місяців добросовісних, але безуспішних, спроб домовитися з Facebook, у нас не лишилося іншого вибору, як подати на них до суду. У позові стверджується, що Facebook порушив федерально зареєстровані торговельні марки META та права на товарні знаки загального права, а також вчинив кричущі дії недобросовісної конкуренції,

– йдеться в дописі компанії.

Meta.is при цьому фактично звинувачує корпорацію в лицемірстві, заявляючи, що та "багато говорить про підтримку творців", але в результаті чинить із ними настільки несправедливо, захоплюючи чужу інтелектуальну власність і використовуючи її в тих самих просторах, в яких працює оригінальний бренд. При цьому, будучи домінуючим бізнесом з більшими можливостями, Facebook просто заплутує споживача.

Як зазначає джерело, значна частина справи пов’язана з численними скандалами довкола Facebook, які унеможливлюють оприлюднення імені Meta.is через побоювання негативних асоціацій.

Meta[.is] більше не може надавати товари та послуги під маркою META, оскільки споживачі, ймовірно, помилково вважатимуть, що товари та послуги Meta[.is] походять від Facebook, і що Meta[.is] пов’язана з токсичністю, яка нерозривно пов’язана з Facebook,

– кажуть у мистецькій компанії.

У колишньому Facebook не дають коментарів з цього приводу.