Російські пропагандисти опублікували заяву посла Малайзії в Москві Бали Чандрана, в якій він висловив готовність розглянути запит окупанта на поставки. Наразі це ще не означає ведення офіційних переговорів.

В інтерв'ю "РИА Новости" посол Бала Чандран заявив, що влада його країни розгляне будь-який запит з боку Росії, що стосується поставок напівпровідників та електроніки. Ця продукція сьогодні у великому дефіциті в Росії через санкції США та ЄС.

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Що відомо

Малайзія – один з найбільших експортерів напівпровідників у світі.

Щорічний обсяг продажів дорівнює 8,7 мільярда доларів.

Посол Малайзії в Москві додав, що поки що нічого не знає про можливі переговори на урядовому рівні, але при цьому висловив надію на діалог між бізнесменами.

Малайзійська промисловість орієнтована на ринок. І я цілком впевнений, що будь-який запит російської сторони, що стосується поставок такої продукції, буде розглянуто,

– каже Бала Чандран.

"Сектор електроніки забезпечує майже шість відсотків ВВП Малайзії. Тому я радий, що ви торкнулися цієї теми. Ми – торгова держава. Тому, звичайно, наш бізнес-сектор буде реагувати на попит і пропозицію продукції на світовий ринок, включаючи напівпровідники та електронні пристрої", – додав він.

Імовірно, це матиме наслідки для Малайзії, адже країна є учасницею світового ринку, а отже підпадає під вплив США та ЄС, які можуть накласти відповідні обмеження за спроби обходу санкцій.

, з початку вторгнення російських військ в Україну, окупант знаходиться під обмеженнями, які передбачають зупинення поставок електроніки та окремих деталей і ресурсів для її виготовлення. Серед них і напівпровідникова продукція, така як чипи.