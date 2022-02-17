Про це Макс Поляков написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook. У дописі Поляков наголосив, що любить Україну і пишається тим, що він зробив для спадщини своєї землі.

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Я віддаю за 1 долар усі свої 58% акцій Firefly моєму співзасновнику та партнеру Тому (генеральний директор Firefly Том Марк'юзік). Шановний CFIUS (Комітет з іноземних інвестицій США), Повітряні сили США та 23 агентства США, які зрадили мене і засуджують в усіх своїх вчинках за останні 15 місяців. Сподіваюся, тепер ви щасливі!

– написав Поляков.

Продаж Firefly Aerospace

Раніше 24 канал повідомляв, що Noosphere Ventures та її засновник Макс Поляков мають намір залучити інвестиційний банк для продажу акцій компанії Firefly Aerospace. На такий крок Макса Полякова змусив піти Комітет з іноземних інвестицій США (CFIUS).

Коротко про Firefly Aerospace

Компанія була створена 2017 року після того, як Макс Поляков викупив усі активи збанкрутілої Firefly Space Systems, яку заснував Том Марк'юзік. відтак, на базі раніше заснованої Поляковим компанії EOS Launcher та купленої Firefly Space Systems було створено Firefly Aerospace. Загальний обсяг інвестицій, вкладених Поляковим в компанію, склав 75 мільйонів доларів.

Штаб-квартра Firefly розташована в Техасі, а офіси компанії працюють у Вашингтоні та Токіо (Японія). В Україні базується R&D центр (місто Дніпро) Firefly Aerospace (що з ним буде далі наразі невідомо).

Firefly Aerospace є однією з компаній "Нового космосу". Компанії з цього списку ставлять собі за мета розширення доступу до космічної галузі та послуг для якомога більшої кількості людей. Сьогодні ідею "Нового космосу" найактивніше просувають на ринку американські SpaceX, Virgin Galactic, Blue Origin.