Зазначається, що Ця угода закріпить Dragonfly Aerospace у вертикально інтегрованій космічній екосистемі фонду Полякова Noosphere Ventures.

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У вертикаль компаній Noosphere Ventures також входять:

Firefly Aerospace – постачальник космічних транспортних послуг.

– постачальник космічних транспортних послуг. EOS Data Analytics – компанія з власними радіолокаційними і оптичними супутниковими угрупованнями, яка надає аналітику супутникових даних.

– компанія з власними радіолокаційними і оптичними супутниковими угрупованнями, яка надає аналітику супутникових даних. SETS – компанія з виробництва космічних електричних двигунів для супутників.

Навіщо Полякову ще одна космічна компанія

Макс Поляков зауважив, що передові технології Dragonfly Aerospace забезпечують високоякісні зображення у широкому діапазоні спектрів і роздільній здатності, а це неймовірно важливо для моніторингу стану планети і розвитку інтелектуального сільського господарства. Все це допомагає вирішувати проблеми продовольчої безпеки і підтримувати навколишнє середовище здоровим, що в кінцевому підсумку несе користь для всього людства.

Супутники залежать від багатьох компонентів космічної галузі. Експертиза Dragonfly Aerospace в створенні оптичних супутників – важливий крок у розвитку нашої вертикально інтегрованої космічної екосистеми,

– сказав Макс Поляков.

Що за компанія Dragonfly Aerospace

Що відомо про Dragonfly Aerospace? Компанія була заснована в південноафриканському місті Стелленбос, ПАР, командою з п'яти інженерів на чолі з Браяном Діном, фахівцем з мікросупутників і камер високої роздільної здатності. Компактні і високопродуктивні камери перетворили компанію на надійного партнера, який надає передові оптичні технології. У 2020 році під час Міжнародного конгресу астронавтики Dragonfly Aerospace оголосила про створення двох тепловізорів для супутників EOSDA, компанії з портфеля Noosphere Ventures.

Компанія зі Стелленбосу з'явилася у січні 2020 року, переродившись зі Space Commercial Services (SCS), та відкрила нову главу історії Південної Африки в області космічної техніки і супутникових місій. Dragonfly Aerospace починала свій шлях з командою з п'ятнадцяти чоловік і вже виросла до більш ніж ста співробітників.

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Чим займається Dragonfly Aerospace сьогодні

Dragonfly Aerospace створює компактні високопродуктивні корисні вантажі і оптичні супутники для великих супутникових угруповань, що мають забезпечувати постійний моніторинг Землі в широкому спектральному діапазоні, забезпечуючи безпрецедентний бізнес-аналіз і покращуючи життя людей в усьому світі.

Зараз Dragonfly Aerospace обслуговує клієнтів по всьому світу, у тому числі такі компанії як NanoAvionics, Loft Orbital і Pixxel, приділяючи особливу увагу Європі, яка нині є найбільшим ринком. Dragonfly Aerospace також планує підтримувати Південноафриканське національне космічне агентство (SANSA) і космічну галузь ПАР в їх майбутніх космічних починаннях.

Засновник Dragonfly Aerospace Браян Дін також прокоментував покупку компанії українським підприємцем:

Я пишаюся тим, що сьогодні моя компанія стала важливою частиною космічної екосистеми Макса Полякова