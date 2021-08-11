Макет ракети відвантажили та відправили замовнику. Спершу макет доправлять у порт в Чорноморську, а звідти він вирушить до замовника у місто Г'юстон, США. Цю інформацію 24 каналу підтвердили представники Firefly Aerospace, також відповідне повідомлення з'явилося на сторінці у фейсбуці Південного машинобудівного заводу.

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Макет виготовлено в рамках співпрації Firefly Aerospace та "Південного машинобудівного заводу". Він забезпечуватиме імітацію стикування від двох до чотирьох двигунних установок на рідких компонентах палива.

Що відомо про ракету Beta

Це друга ракета американської компанії Firefly Aerospace, яка є, по-суті, еволюцією ракети Alfa, яка зараз готується до першого старту. За планом це буде 2,5-ступенева ракета-носій, яка зможе підняти на низьку навколоземну орбіту 4 тонни вантажу. На геоперехідну орбіту вона зможе виводити 3 тонни.



Інформація про ракету Firefly Beta / Фото Firefly Aerospace

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Фото завантаження макету ракети Firefly "Бета"





Що відомо про Firefly Aerospace? Це приватна аерокосмічна компанія, що надає космічні транспортні послуги – від низької навколоземної орбіти і до Місяця – створюючи надійний, недорогий і швидкий доступ у космос. Firefly пропонує запуск, переміщення у космосі і посадку на поверхню Місяця за допомогою своїх платформ Alpha, Beta, SUV і Blue Ghost.

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