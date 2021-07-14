Apple випустила недорогий бездротовий павербанк для iPhone 12
Джерело:MacRumors
Компанія Apple представила на своєму сайті новий аксесуар для смартфонів серії iPhone 12. Мовиться про зовнішню бездротову батарею, що працює через коннектор MagSafe. Аксесуар MagSafe Battery Pack сумісний з усіма смартфонами Apple останньої серії.
Особливості MagSafe Battery Pack
Зовнішня батарея кріпиться за допомогою магнітів до задньої панелі смартфона і автоматично починає зарядку смартфона, якщо йому це необхідно. Акумулятор доступний в білому кольорі, а його ємність становить 11,13 Вт/год.
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Варто зазначити, що ємність батареї базового iPhone 12 становить 10,78 Вт /год, так що повністю зарядженого MagSafe Battery Pack має вистачити на цілковитк заповнення заряду смартфона.
- Аксесуар може заряджати iPhone бездротовим способом струмом потужністю всього в 5 Вт.
- Також MagSafe Battery Pack можна використовувати як настільну бездротову зарядку для iPhone: при приєднанні аксесуара до джерела живлення потужність бездротової зарядки iPhone зросте до 15 Вт.
Фото MagSafe Battery Pack
Фото: Apple
Apple відзначає, що зовнішню батарею і iPhone можна заряджати одночасно. Акумулятор підтримує швидку 20-Вт зарядку. Ще MagSafe Battery Pack можна заряджати і від iPhone, якщо смартфон підключений до джерела живлення.
На сайті Apple повідомляється, що аксесуар може працювати з усіма iPhone 12 на базі iOS 14.7 або більш нової версії.
Ціна павербанка MagSafe Battery Pack
Зовнішній акумулятор Apple MagSafe Battery Pack надійде у продаж 19 липня за ціною 99 доларів.