Особливості MagSafe Battery Pack

Зовнішня батарея кріпиться за допомогою магнітів до задньої панелі смартфона і автоматично починає зарядку смартфона, якщо йому це необхідно. Акумулятор доступний в білому кольорі, а його ємність становить 11,13 Вт/год.

Цікаво Apple Watch та інші носимі ґаджети допомогли вивчити наслідки коронавірусу

Варто зазначити, що ємність батареї базового iPhone 12 становить 10,78 Вт /год, так що повністю зарядженого MagSafe Battery Pack має вистачити на цілковитк заповнення заряду смартфона.

Аксесуар може заряджати iPhone бездротовим способом струмом потужністю всього в 5 Вт .

. Також MagSafe Battery Pack можна використовувати як настільну бездротову зарядку для iPhone: при приєднанні аксесуара до джерела живлення потужність бездротової зарядки iPhone зросте до 15 Вт.

Важливо! Apple попереджає, що MagSafe Battery Pack може відчутно нагріватися при зарядці. У такому випадку зарядка пристрою буде автоматично обмежена на позначці в 80 відсотків, щоб продовжити ресурс елементів живлення.

Фото MagSafe Battery Pack

Фото: Apple

Apple відзначає, що зовнішню батарею і iPhone можна заряджати одночасно. Акумулятор підтримує швидку 20-Вт зарядку. Ще MagSafe Battery Pack можна заряджати і від iPhone, якщо смартфон підключений до джерела живлення.

На сайті Apple повідомляється, що аксесуар може працювати з усіма iPhone 12 на базі iOS 14.7 або більш нової версії.

Ціна павербанка MagSafe Battery Pack

Зовнішній акумулятор Apple MagSafe Battery Pack надійде у продаж 19 липня за ціною 99 доларів.