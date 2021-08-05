Чи мав колись Місяць магнітне поле, яке захищало його від сонячної радіації

Магнітне поле Землі – це запорука існування життя на планеті, адже воно захищає живі організми від вбивчої сонячної радіації. Вчені вважають, що таке магнітне поле могло існувати у Місяця, адже зразки місячного реголіту, привезені астронавтами "Аполлонів" виявилися намагніченими. Та вчені достеменно не впевнені, що саме наявність в минулому магнітного щита стало причиною цього.

Намагнічені зразки місячного реголіту змусили сотні вчених у всьому світі взятися за ретельніше вивчення Місяця, щоб краще зрозуміти минуле супутника. Американські вчені спробували розібратися з цим питанням. Для цього вони взяли зразки місячного скла, який є складовою частиною реголіту, та нагріли їх лазером.

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Зразок скла поміщають у спеціальний магнітометр / Фото Phys.org

Чим викликана намагніченість місячного реголіту

Зразок реголіту помістили до надчутливого магнітометра SQUID. Там скло піддалося короткотривалому нагріванню лазером.

Короткотривалість лазерного пострілу забезпечив цілісність рідкісних зразків. Водночас магнітометр замірив магнітні сигнали зразків.

Результати експерименту

Завдяки експерименту вчені виявили, що намагніченість деяких зразків може бути результатом ударів метеоритів, астероїдів або навіть комет, а не результатом намагнічування через наявність магнітного поля в минулому.

Інші проаналізовані зразки могли показати сильну намагніченість в присутності магнітного поля, але не показали ніякої намагніченості без нього, що додатково вказує на те, що наш супутник або ніколи не мав магнітного поля, або мав його нетривалий проміжок часу.

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Чим корисна відсутність магнітного поля у Місяця

Гелій-3 – це стабільний ізотоп гелію, якому пророчать бути "паливом майбутнього". Проте на Землі його дуже мало.

Та його достатньо у сонячному вітрі. Оскільки Місяць не має ні магнітного поля, ні атмосфери, то на його поверхні має бути достатньо гелію-3, щоб почати видобуток.

Окрім того, вивчення рівня концентрації гелію-3 допоможе краще зрозуміти те, чи було колись у Місяця магнітне поле.