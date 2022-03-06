Магістральний інтернет-провайдер припиняє роботу в Росії

Cogent Communications, магістральний інтернет-провайдер, який спрямовує дані через міжконтинентальні з'єднання, розірвав зв'язки з російськими клієнтами через вторгнення в Україну. Ця американська компанія є одним з найбільших у світі магістральних інтернет-провайдерів та обслуговує клієнтів у 50 країнах, у тому числі низку відомих російських компаній.

Cogent аргументував своє рішення "економічними санкціями" та "все більше невизначеною ситуацією щодо безпеки". Cogent також повідомив виданню The Verge, що "розірвав свої контракти" з російськими клієнтами зокрема відповідно до рішення Європейського Союзу.

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Як зазначає Дуг Медорі, інтернет-аналітик компанії з відстеження мереж Kentik, серед найбільш відомих російських клієнтів компанії – телекомунікаційний гігант "Ростелеком", що підтримується державою, російська пошукова система "Яндекс" і два найбільших російських оператори мобільного зв'язку: "Мегафон" і VEON.

Що це означає для Росії

Медорі відзначає, що відключення Росії від глобальної мережі Cogent, ймовірно, призведе до уповільнення підключення, але не повністю відключить росіян від інтернету. Натомість трафік від колишніх клієнтів Cogent повертатиметься до інших магістральних провайдерів у країні, що може призвести до перевантаження мережі.

– це американська компанія входить до числа великих магістральних інтернет-провайдерів і обслуговує клієнтів у 50 країнах, у тому числі серед ряду великих російських компаній.

Серед іншого, поки немає жодних ознак того, що інші магістральні інтернет-провайдери також призупинять роботу в Росії.

Критика

Активісти цифрових прав розкритикували рішення Cogent відключитись від Росії, стверджуючи, що це може завадити російським громадянам отримати доступ до достовірної інформації про вторгнення.

Відключення росіян від доступу в Інтернет позбавляє їх джерел незалежних новин і можливості організовувати антивоєнні протести,

– заявила у твітері Єва Гальперін, директор з кібербезпеки групи цифрових прав Electronic Frontier Foundation.

Проте генеральний директор Cogent Дейв Шеффер заявив виданню The Post, що дії Cogent не спрямовані на те, щоб "нашкодити будь-кому", і компанія не хоче перешкоджати доступу російських громадян до Інтернету. Мета Cogent – запобігти використанню російським урядом мереж компанії для кібератак та пропаганди.