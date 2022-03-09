Магістральний інтернет-провайдер Lumen запровадив обмеження для російських компаній

Провайдер Lumen офіційно повідомив про те, що припинив продаж усіх своїх продуктів і послуг як російським компаніям, так і іноземним, які планують надавати послуги на території Росії.

Схожу, але жорсткішу заяву раніше зробив інший великий магістральний провайдер – Cogent. Вже зараз Lumen відхиляє усі запити на надання послуг від російських організацій, що перебувають під санкціями.

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Компанія розірвала угоду про надання послуг неназваній російській фінансовій установі та відмовилася від пропозиції вести роботу з якоюсь іншою фінансовою організацією в Росії.

Компанія зазначила, що її бізнес у Росії не є для неї суттєвим, але пообіцяла вжити заходів для захисту співробітників, активів, зацікавлених сторін у разі потенційного критичного збою у роботі. Lumen продовжить спостереження за власною інфраструктурою та її підтримку, і надалі забезпечуватиме її захист на всіх рівнях.

є одним з найбільших у світі магістральних операторів, який оперує понад 800 тисяч кілометрів ліній зв'язку та забезпечує транзит трафіку та зв'язність із глобальною мережею для багатьох регіонів.

За інформацією DataCenter Dynamics, у Росії замовниками Lumen є:

Ростелеком,

ТТК,

МТС,

Мегафон,

VEON (бренд "Білайн").

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