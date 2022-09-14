Невідомий магазин продав iPhone 14 раніше дозволеного терміну: якими будуть наслідки
Джерело:MyDrivers
Нові iPhone 14 повинні почати продаватися з 16 вересня. Однак мінімум один магазин вирішив порушити вимоги Apple й продав смартфон раніше. Його активували та показали на відео. Тепер на продавця чекають серйозні наслідки.
Судячи з наявної інформації, магазин працює в Китаї, а покупцем є один з місцевих блогерів. У ніч з 13 на 14 вересня він показав активований смартфон у прямому ефірі й розповів про свої враження від нього. Глядачі побачили працюючий iPhone 14 Pro Max, новий виріз Dynamic Island та інші деталі.
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Що сталося і якими будуть наслідки
Apple встановила дуже жорсткі правила: смартфони серії iPhone 14 не можна активувати до 16 вересня, коли мають розпочатися продажі.Дострокова активація тягне за собою наслідки для продавця, а не його клієнта: штраф у розмірі близько 30 тисяч доларів, а також заборону подальшої роботи з технікою Apple. Таким чином дилери, які допустять передчасну активацію смартфонів, втратять статус сертифікованих точок продажів, а Apple надалі більше не співпрацюватиме з ними.
Кадри з прямої трансляції / Колаж 24 каналу / Фото MyDrivers
Однак і сам автор прямої трансляції без наслідків не залишився. Як повідомляє джерело, стрімер був заблокований у китайському TikTok, який там називається Douyin.
Неясно, чи був це одиничний випадок, чи магазин продав одразу кілька смартфонів.
Що стало відомо з цього зливу:
- У руках блогера опинився темно-фіолетовий iPhone 14 Pro Max з пам'яттю 1 терабайт.
- Прямо в ефірі він запустив тест AnTuTu, в якому новий флагман набрав 970 000 балів.
- Коробка нової моделі є повністю білою, а з метою захисту навколишнього середовища на ній немає поліетиленової плівки – на задній частині паперова відривна смужка