Судячи з наявної інформації, магазин працює в Китаї, а покупцем є один з місцевих блогерів. У ніч з 13 на 14 вересня він показав активований смартфон у прямому ефірі й розповів про свої враження від нього. Глядачі побачили працюючий iPhone 14 Pro Max, новий виріз Dynamic Island та інші деталі.

Цікаво Як фотографує нова камера iPhone 14 Pro: в мережі з'явилось багато зображень

Що сталося і якими будуть наслідки

Apple встановила дуже жорсткі правила: смартфони серії iPhone 14 не можна активувати до 16 вересня, коли мають розпочатися продажі.

Дострокова активація тягне за собою наслідки для продавця, а не його клієнта: штраф у розмірі близько 30 тисяч доларів, а також заборону подальшої роботи з технікою Apple. Таким чином дилери, які допустять передчасну активацію смартфонів, втратять статус сертифікованих точок продажів, а Apple надалі більше не співпрацюватиме з ними.



Кадри з прямої трансляції / Колаж 24 каналу / Фото MyDrivers

Однак і сам автор прямої трансляції без наслідків не залишився. Як повідомляє джерело, стрімер був заблокований у китайському TikTok, який там називається Douyin.

Неясно, чи був це одиничний випадок, чи магазин продав одразу кілька смартфонів.

Що стало відомо з цього зливу: