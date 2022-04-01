MacPaw оновлює CleanMyMac X: тепер програма дозволить виявляти на комп'ютері російський софт

Інженери MacPaw раніше розробили програму SpyBuster для Mac. Вона дозволяє шукати софт російського походження і з'єднання з російськими серверами. Тепер схожа функція з'явиться у складі CleanMyMac X.

CleanMyMac X – це одна з головних розробок компанії MacPaw. Вона дозволяє слідкувати за цифровою чистотою вашого комп'ютера, виявляючи різноманітні залишкові файли, непотрібний кеш, який гальмує роботу, знешкоджувати загрози, оптимізовувати ресурси, видаляти непотрібні програми та інше. Тепер у ній з'явився новий розділ. 24 канал розбирався як це працює.

Цікаво Українська компанія MacPaw створила додаток для виявлення російського софту на комп'ютерах

Оновлення в CleanMyMac X

Як і у випадку SpyBuster, новий розділ "Підозрілі", дозволить проаналізувати список встановлених програм на вашому комп'ютері від Apple. Але якщо у першому випадку для цього треба завантажувати окремий додаток, то тепер цю функцію вбудовано в уже звичний CleanMyMac X.

До підозрілих програма зараховує софт, розроблений у Росії або Білорусі. Компанія пояснює, що державні органи цих країн, такі як ФСБ, можуть отримувати доступ до даних користувача навіть без рішення суду.

Якщо будь-яка з програм, встановлених на вашому комп’ютері Mac, розроблена в Росії чи Білорусі, CleanMyMac X позначає їх як підозрілі.

Щоб перевірити, чи встановлені такі програми на вашому комп’ютері::

Запустіть CleanMyMac X.

Перейдіть до розділу Деінсталятор.

Знайдіть категорію Підозрілі в боковому меню.

Перегляньте програми в категорії та виберіть ті, які потрібно видалити – програма дозволяє зробити це прямо тут.



Так виглядає новий розділ у CleanMyMac X / Фото MacPaw