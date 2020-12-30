Нещодавно Apple запатентувала пристрій з дисплеєм замість клавіатури, який мав би динамічно міняти символи в залежності від програми або використовуваної мови введення тексту. Тепер же компанія досліджує можливість створення клавіатури з невеликими дисплеями, вбудованими в кожну клавішу.

Судячи з патенту, така клавіатура може існувати як у вигляді окремого пристрою, так і застосовуватися в ноутбуках. Повідомляється, що кожна кнопка повинна містити невеликий OLED-дисплей для відображення символів, пише MacRumors.

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Що відомо

Для виготовлення клавіш підійдуть скло, кераміка, полімерні та навіть кристалічні матеріали, такі як сапфір. У патенті підкреслюється, що така клавіатура зможе відображати букви різних мов, символи, кнопки для певних дій в іграх та інше. Крім того, букви будуть відображатися на клавішах з урахуванням використовуваного регістра.



Новий патент Apple передбачає наявність екранів у кожній клавіші / Фото MacRumors

Важливо відзначити, що описана в патенті технологія ніяк не заважає роботі перемикачів фізичних клавіатур, що робить ідею не такою і фантастичною.



Символи зможуть динамічно змінюватися під потреби користувача / Фото MacRumors

Хоча це лише патент, Apple цілком може спробувати впровадити його в реальні пристрої в найближчому майбутньому. Нова технологія виглядає цілком логічним продовженням панелі Touch Bar, вже використовується в MacBook Pro.