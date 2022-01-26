Сріблясті хмари – це доволі рідкісний атмосферний феномен. Формуються вони дуже високо: приблизно від 75 до 85 кілометрів над поверхнею. А тому сріблясті хмари – це найвищий тип хмар, що можна побачити. Побачивши їх над Аргентиною, люди були дещо здивовані цьому видиву.

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Сріблясті хмари над Південною Америкою

Рідкісні хмари можна спостерігати теплими літніми вечорами, коли на відповідних висотах у мезосфері температур опускається до -120 градусів за Цельсієм. Через велику висоту та розрідженість спостерігати феномен можливо лише під час заходу чи сходу Сонця, коли світило розташоване за горизонтом і буквально підсвічує хмари знизу.

Здавалося б, що у південній півкулі зараз літо, а тому побачити феномен цілком можливо. Але це не так – дивина події в Аргентині полягає у тому, що у цей час сріблясті хмари концентруються за південним полярним колом. А побачили їх на 51,6 градуса південної широти.



Сріблясті хмари над Львовом 2 липня 2021 року / Фото Вячеслав Журба

Щоб впевнитися, що над середніми широтами Південної Америки витають саме сріблясті хмари науковці використали лазерний радар. Його ехо повернулося з висоти 85 кілометрів, що підтвердило здогадку.

Науковці називають можливу причину несезонного феномену – нещодавнє виверження вулкану поблизу острова Тонга, що було потужнішим за вибух ядерної бомби. Спеціалісти говорять, що тоді в атмосферу було викинуто шлейф мілких частинок попелу та, що головне, водяної пари. Якщо ці частинки досягнули мезосфери, то могли спричинити утворення сріблястих хмар.