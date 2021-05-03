Дослідження біологів університету Лойола стосується мікропластиків – крихітних фрагментів одноразових пакетів, пляшок з газованою водою й інших пластикових предметів розміром до 5 міліметрів. Вчені довели: ще з 1950-х років пластикове сміття розкладалося на мікрочастинки й отруювало мешканців морів і океанів.
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Що виявили вчені
- Автори нової роботи намагались зрозуміти, як мікропластик накопичувався в морському середовищі за останнє століття і до яких наслідків для здоров'я риб це призводило в минулому.
- Це привело їх до музею в Чикаго, який зберігає у своїй колекції близько двох мільйонів заспиртованих екземплярів риб.
- Усі експонати датуються періодом з 2017 року по 1900 рік.
- Щоб завершити картину, команда також виловила свіжі зразки цих же видів і порівняла їх з рибою майже вікової давності.
- Після розтину травні тракти риб обробляли перекисом водню, щоб зруйнувати органічні речовини, але залишити будь-які пластмаси.
За допомогою мікроскопів вчені ідентифікували матеріали з підозріло гладкими краями, які можуть вказувати на наявність мікропластика, а потім у співпраці з дослідниками з Університету Торонто підтвердили їх хімічний склад за допомогою спектроскопії.
Сліди пластмас не виявлялися аж до середини минулого століття, але потім, коли у 1950-х роках виробництво пластику встало на потік, концентрації мікрочастинок почали стрімко зростати.
Виявилося, що старі пластмаси мають форму волокон і були отримані з полімерів і ряду натуральних і синтетичних тканин. Дослідники називають своє відкриття "дуже тривожним сигналом".
Ми виявили, що кількість мікропластика в кишківнику цих риб значно зросла з ростом виробництва пластику. Це такі ж зразки, як і ті, що ми знаходимо в морських відкладеннях, а значить пластик справді вже проник всюди,
– каже Калеб МакМахан, іхтіолог з музею Чикаго.