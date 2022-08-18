Дослідження стосувалося не прямих наслідків великого ядерного конфлікту, а саме його впливу на клімат та сільське господарство. Вчені опиралися на оцінки кількості пилу та попелу, які потраплять в атмосферу у процесі такої війни. Наприклад, у випадку обміну ядерними ударами між Індією та Пакистаном, може йтися про 5-47 мільйонів тонн, а протистояння США та росії спродукує не менше 150 мільйонів тонн, які осідатимуть довгі роки.

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Деталі звіту

Ці дані дозволили вченим змоделювати різні сценарії змін клімату, спираючись на сучасні кліматичні моделі. А це, своєю чергою, дозволило оцінити зміни у продуктивності харчової промисловості — від вирощування рослин до рибальства. Зокрема, показали скільки калорій зможе виробляти людство для своїх потреб.

У будь-якому випадку результати виявилися досить лякаючими:

Навіть за "найм'якшого" варіанта розвитку подій (індо-пакистанський конфлікт, п'ять мільйонів тонн викидів) ми зможемо отримувати на сім відсотків менше калорій. Це може обернутися голодом для двох мільярдів людей.

За широкомасштабного зіткнення (47 мільйонів тонн викидів) — на 50 відсотків менше калорій.

Війна росії та Сполучених Штатів Америки із застосуванням ядерної зброї (150 мільйонів тонн) призведе до 90-відсоткового падіння виробництва їжі протягом трьох-чотирьох років. Це поставить під загрозу голоду близько п'яти мільярдів людей із восьми, що живуть сьогодні на планеті.

У відносній "безпеці" залишаться порівняно ізольовані країни, великі сільськогосподарські виробники, які більшою мірою здатні самостійно прогодувати своє населення та ефективно контролювати рух харчових ресурсів через кордон. Так, автори відзначають, що Австралію голод може оминути навіть за найгіршого сценарію. Найважчий удар приймуть на себе країни з нестійким землеробством та недостатнім власним виробництвом калорій.